Milan Jovanović, poznatiji kao Strongmen prijavio je slučaj nasilja profesora nad svojim sinom u školi u Nišu.

Izvor: YouTube/MMA INSTITUT/Screenshot

Milan Jovanović, poznatiji kao Strongmen, prijavio je slučaj mentalnog zlostavljanja nad svojim sinom, učenikom petog razreda OŠ "Sveti Sava" u Nišu. Kako je obrazložio, njegov sin trpio je maltretiranje od strane nastavnika istorije, Ž.D., a Jovanović je zbog toga podnio i pisanu prijavu, nakon čega je inspekcija ušla u ovu ustanovu i trenutno se obavljaju razgovori sa đacima, kao i sa njegovim sinom.

Jovanović je za naveo da je sve počelo nakon što su se dva masakra dogodila u Srbiji, jer nije htio da njegovo dijete preživljava stres i ide u školu. "Shvatio sam da je bolje da dijete ne ide u školu jer je psihoza probuđena u mnogim ljudima koji su bili psihički labilni. On nije išao u školu sedam dana, a nastavnik Ž.D. pokrenuo je kampanju među đacima, gdje ih je pitao da glasaju da li moj sin treba da se izbaci iz škole. Prvo niko od djece nije digao ruku da glasa za to, pa ih je on tjerao. Moj sin uopšte nije problematičan, čak je i vrlo mirno dijete", počinje Jovanović svoju priču.

Kako dalje navodi, nakon ovog incidenta nije htio da reaguje, iako je odlučio da se raspita o tome kakav je Ž.D. prema drugim đacima. S obzirom na to da ima još dvoje starije djece, koja su, takođe, slušala nastavu kod ovog nastavnika, obratio se prvo njima, a oni su odmah potvrdili da situacija ni u njihovo vrijeme nije bila najsjajnija.

Ipak, nedugo nakon prvog incidenta dolazi i do sledećeg, i to kada je nastavnik odlučio da, kako tvrdi Jovanović, natjera ostatak razreda da aplaudiraju mom sinu dok se vraćao iz toaleta i glume životinjske zvukve. "Pred kraj časa moj sin je pitao da li može da ode to toaleta, a nastavnik je odobrio. Kada se vraćao iz toaleta, čovjek je natjerao djecu da mu aplaudiraju i da oponašaju, ako sam dobro zapamtio, majmune i gestikuliraju prema mom sinu. Mom sinu je tada već bilo veoma neprijatno", priča sagovornik.

Nakon ove, odmah je uslijedila nova neprijatna situacija i to pred kraj istog časa. Ovoga puta, nastavnik je doveo u pitanje dječakovo znanje. "Moj sin obožava geografiju i istoriju. Zna da nabroji sve zemlje, a kada mu pogledam Jutjub vidim da stalno gleda klipove o istoriji. Čak često i deli sa mnom zanimljivosti o životima vladara. Nekoliko minuta pred kraj časa nastavnik je mom sinu rekao: 'Hajde, pošto si mnogo pametan i povlašćen da odgovaraš'. Prema riječima mog sina, prvo i drugo pitanje je znao, a treće pitanje je dobio u trenutku kada se oglasilo zvono za kraj časa. Moj sin ga je pitao da ponovi pitanje, a Ž.D. je na to rekao: 'Ne znaš ti ništa' i dao mu ne sjeća se tačno dvojku ili jedinicu. Sin ga je ponovo pitao da ponovi pitanje jer ga nije čuo, a nastavnik mu se obratio drskim i nipodaštavajućim tonom", objašnjava Jovanović.

Sve vrijeme dok se to događalo Milan nije pokretao postupak, čekao je i mislio da će se situacija možda smiriti, te nije hteo da stvara paniku. Međutim, četvorica drugova iz klupe Jovanovićevog sina, primijetila su način na koji se nastavnik ophodi prema njemu, te su nakon pomenutog časa zajedno sa njim otišli kod direktorke da prijave događaj. Nakon razgovora sa jednim prijateljem, Milan odlučuje da stane u odbranu svog djeteta.

"Pitao me je: 'Za šta ćeš se boriti ako ne za svoje dijete', i ta rečenica je bila okidač u mojoj glavi. Druga situacija koja me je takođe alarmirala jeste i priča koju sam čuo od poznanika, čije dijete je takođe maltretirano. Dječak je veoma bolestan i svi su mu izašli u susret sa onlajn predavanjima, osim Ž.D. Čak je pričao i da ne vjeruje da je bolestan. Nakon toga organizovali smo sastanak sa direktorkom škole koja je bila veoma razumna i kooperativna. Juče sam bio u školi gdje sam zatekao prosvetnu inspekciju", zaključuje Jovanović. On je dodao i da postoje naznake da će pomenuti nastavnik organizovati štrajk 29. maja.

Direktorka: Nastavnik već suspendovan

Njegovo svjedočenje potvrđuje i direktorka ove škole, Sanela Tarana, koja kaže da je nastavnik Ž.D. suspendovan još prije Jovanovićevog dolaska u školu, ali zbog drugog incidenta sa drugim djetetom. Dodaje da postoje saznanja o maltretiranju dječaka i da se po priči druge djece može naslutiti da su tvrdnje istinite, ali se ipak čeka zvaničan stav inspekcije.

"Započeli smo proceduru ispitivanja druge djece, kao i sina Jovanovića. Trenutno nemam zvanične podatke i dokaze kako bih optužila nastavnika Ž.D. za ovaj slučaj, ali svjedočenja većine dece govore da su problemi postojali. Što više ljudi potvrdi priču, veće su šanse da se tako nešto i dogodilo. Bitno je da je dječak dobro, prati se njegovo stanje i komunicira sa razrednim starešinom svaki dan. Gospodin Jovanović je podnio pisanu žalbu, ali drugih zvaničnih prijava nismo imali", tvrdi direktorka.