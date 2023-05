Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić izneo je niz mera, koje bi mogle da doprinesu vaspitanju dece i smanjenju nasilja u školama.

Cela Srbija uznemirena je nakon tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar", a po školama se priča o novim merama koje bi mogle da služe kao preventiva budućeg nasilja. Predsednik Foruma srednjih stručnih škola Milorad Antić izneo je niz mera, koje bi, po njegovom mišljenju, mogle da doprinesu vaspitanju dece, ali i smanjenju nasilja u školama.

Kako je objasnio, mere su vezane i za ponašanje unutar ustanova, ali i van njih. Istakao je da uvođenje novog predmeta nema preteranog smisla jer su đaci već preopterećeni gradivom i obavezama. "Mi već imamo 33/34 časa nedeljno, uvođenje novog predmeta značilo bi da ćemo decu opteretiti sve više i više. Morate ukinuti nešto da biste nešto uveli. Da izmšljamo nešto, to je nepromišljeno. Takav predmet može da se provuče kroz čas odeljenske zajednice, pozovete pedagoga da nešto ispriča na tu temu, imate i građansko takođe. To bi moglo da se organizuje jednom mesečno. Ne postoji cilj uvođenja novih predmeta", smatra sagovornik.

1. Bez roditeljskih opravdanja

Antić smatra da je potrebno vratiti moral u škole, a tome će pomoći ukidanje mogućnosti da roditelj pravda izostanke detetu. "Ne sme roditelj da zove telefonom razrednog i pravda odsustvo deci, piše na papiru opravdanja i tako dalje. Ne može da se laže, država plaća školu i mora da se dolazi. Opravdanje samo od lekara. Mora da postoji disciplina, ne može da se beži sa časova kad ti nešto ne odgovara. Niko zbog toga nije isključen iz škole, to mora da se promeni", naveo je.

2. Autobuske karte za školarce samo za stajanje

On objašnjava da dete od 15 godina nema potrebu da sedi u prevoznom sredstvu, kao i da bi se na taj način izgradila svest mladih i veća empatija. "Da dobiju povlasticu samo za stajanje u autobusu. Ti sa 15 godina nema šta da trčiš, da bi se borio za mesto, a da baka i trudnica stoje", rekao je on.

3. Bez poklanjanja ocena

Antić smatra da profesori čine medveđu uslugu kada đacima poklanjaju ocene, te ako se roditelju ili učeniku ista ne sviđa, komisija mora da presudi. "Poklanjanje ocena od strane nastavnika je medveđa usluga. Imate trojku, a tražite peticu, to ne može tako. Ako ti se ne sviđa ocena, skupi se komisija i nek te ispitaju, pa da se vidi znanje, a ne da se dobijaju lažne ocene. To znanje ne vredi ništa. Lažne diplome ne treba da postoje, mora da se ispita da li ti imaš znanje ili si ga kupio", navodi on.

4. Ostavka kao moralni čin

Profesor podseća da direktorka "Ribnikara" nije podnela ostavku nakon tragedije, a po njegovom mišljenju, to bi trebalo da bude moralni čin. "Kontrola nastavnika i direktora. Njihov rad mora da se ispita, niko nije odredio da direktor škole mora da bude večno na toj poziciji, a da niko drugi nema priliku da ga zameni. Ako grešiš, moraš dati ostavku, to je moralni čin. Direktorka u Ribnikaru nije dala ostavku, i nije joj palo na pamet to. Ista situacija i sa pedagogom i psihologom. Pedagozi i psiholozi moraju jednom mesečno da drže predavanja deci i kontrolišu težinu testova nastavnika", zaključuje on.