M.B. (38) je u ispovijesti otkrila detalje prebijanja na autobuskoj stanici na Umci kod Beograda. Nju je pretukao njen prijatelj V.R. (33).

Izvor: privatna arhiva

M.B. (38) je bila žrtva stravičnog nasilja prošle nedelje na autobuskom stajalištu na Umci kod Beograda. Ona je u jezivoj ispovijesti za "Kurir" otkrila detalje nasilja, kao i poznanstva sa V.R. (33) koji joj je nanio teške tjelesne povrede.

"U početku sam se plašila da ga prijavim policiji, nisam željela da ga krivično gonim, a onda se sve desilo ponovo, još gore. Od tada živim u strahu i dok idem u policiju stalno se okrećem za sobom", započela je potresnu ispovijest M.B.

Ona je uspjela da se istrgne i da uzme svoju torbu od njega. Nakon toga je pozvala policiju.

"V. R. i ja smo bili prijatelji, ja sam udata i imam dijete, družili smo se ranije sve dok nije počeo da me vrijeđa i fizički nasrće na mene. On zna gdje ja radim i te večeri, prošlog četvrtka, me je pratio. Sačekao me je na autobuskom stajalištu, a kad su se vrata od autobusa otvorila vidjela sam ga, ali je bilo kasno da se vratim u vozilo. Tražio je da idem kod njega, ali ja to nisam željela. Nije bilo ljudi da mi neko pomogne, a taj dio gdje me je čekao je bi mračan. Počeo je da me vuče i udara pesnicama u lice, nisam mogla da se odbranim. Odmah mi je uzeo i torbicu, a na ulici nije bilo žive duše da mi pomogne, samo po koji automobil koji nas nije ni vidio.

Sa telefonom sam dotrčala do prodavnice koja je imala sigurnosne kamere i odatle sam pozvala policiju. Njemu je tada izrečena hitna mjera zabrane prilaska, ali samo u trajanju od 48 sati koja još nije produžena. Ja živim u strahu, okrećem se iza sebe dok idem ulicom, želim samo da sve ovo prestane i da ponovo budem sigurna", izjavila je M.B.

Ovo nije prvi put da je pretučena od strane istog muškarca. Prije mjesec i po dana je bila sa kolegama na ručku kad se pojavio V.R. koji ju je napao pred mnogo očevidaca.

"Bili smo na ručku i ja sam krenula kući po dijete, a kolega koji je išao u tom pravcu se ponudio da me poveze i tada je nastala svađa. V. R. je nasrnuo na mene pesnicama, krenuo da me izvlači iz automobila. Uspjela sam da se istrgnem i da pobjegnem u poslastičarnicu koju drže moji prijatelji. Hitna pomoć se tada našla na licu mjesta i konstatovane su mi lakše tjelesne povrede i na meni je bilo da li ću ga krivično goniti. Tada sam se još uvijek plašila da ga prijavim, mislila sam da je to bio samo trenutak i da se neće ponavljati, bilo mi je u glavi da i on ima malo dijete, da ne bi nekada povrijedio žensku osobu. Nisam ga prijavila tada, a onda je postalo samo gore", rekla je M.B.

M.B. dodaje da je V.R. prati i uznemirava preko telefona sa različitih brojeva zbog čega je ona svakog dana u policijskoj stanici. Otkrila je detalje poznanstva sa V.R.

"Prekinuli smo svaki kontakt prije mjesec i po dana, a onda sam ga slučajno srela tada na Banovom brdu, kad je prvi put nasrnuo na mene. Ranije sam primijetila da me prati. Nekoliko puta sam ga vidjela oko kuće u kojoj sam živela sa roditeljima i kako ide za mnom", kaže M.B. i dodaje da ga poznaje od 2021. godine i da je primijetila u više navrata da je on sklon alkoholu.

Za kraj je otkrila kakve povrede joj je nanio V.R. prošle nedelje na autobuskom stajalištu na Umci kod Beograda. Opisala je cijelu tuču.

"Kad je počeo da me udara, prvo je krenuo pesnicama po glavi i tijelu, a onda je počeo i da me šutira. Pala sam, a on me vukao po betonu držeći me za trenerku i povlačeći. Imam podlive po nogama i leđima, a nos mi je od više udaraca bio potpuno krvav, a lice otečeno", završila je svoju ispovest M.B.