Muškarac iz Hrvatske "doveo" struju u kući produžnim kablom od 650 metara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U opštini Lećevica u selu Baranima u mjestu Kladnjicame u Hrvatskoj Tomislav Baran Baki obezbijedio je struju na svom ranču, koji je registrovan kao jahački centar, tako što je izvukao produžni kabl iz svoje kuće preko stubova javne rasvjete. Nevjerovatno je to da je produžni kabl dugačak 650 metara i proteže se od kućne utičnice preko stubova, drveća i krovova drugih kuća.

Prvi komšija Barana upozorava da je opasnost od "električne" improvizacije velika jer može da se desi da se kablovi zapetljaju i da trenje izazove kratak spoj. "Jer vidite, taj kabl se spušta kod krovova, nekad se vuče po podu, to nikako nije u redu", rekao je komšija.

Baran tvrdi da je kabl postavljen bezbjedno i da prolazi kroz njegovu baštu i baštu komšije koji mu je dao dozvolu. Napominje da je sve bezbjedno. "Vidite, gospodin ima svoje muve, godinama me prijavljuje, a ja i moja mlada porodica pokušavamo da opstanemo na ovim prostorima od našeg rada. Prije par godina mi se požalio da mi svinja smrdi, pa sam prestao da držim svinje. Smeta mu moj traktor, a onda i konji jer moram da blokiram saobraćaj u selu sa dva automobila...", kaže Baran.

Istakao je da štala na njegovom ranču ne troši mnogo struje osim sijalica. "Ovaj moj produžni kabl je isti kao i oko mora. Mogu da vam pokažem tamo iznad Magistrale kroz Kaštela, pored Malake svuda, ljudi to često rade a neki preko dalekovoda. Taj moj obični produžni kabl je u mojoj kući spojen na spoljnu utičnicu, a ja treba da upalim svijeću ili pumpu za vodu za konje dolje. Otišao sam i u HEP i pitao ljude koji održavaju spoljnu rasvjetu koliko je to opasno. Svi su mi govorili da nije opasno jer kabl ne ide preko dalekovoda, već preko rasvjetnih stubova. Bilo je opasno da moj kabl dodirne kabl od 220.000 volti, ali to nije slučaj", kazao je Baran.