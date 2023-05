Naoružani napadač upao je prije četiri godine u srednju školu u Velikoj Plani u Srbiji, a kada je nastavnik pokušao da ga zaustavi, otvorio je paljbu.

G. T. (50) iz sela Livadice kod Velike Plane upao je prije četiri godine u Ekonomsko-ugostiteljsku školu "Vuk Karadžić" i otvorio paljbu iz automatske puške. Muškarac je pucao dva puta u plafon, a na svu sreću nije bilo povrijeđenih osoba.

Njega je savladao Slavoljub Stanković, profesor fizičkog vaspitanja, koji je skočio goloruk na naoružanog muškarca, rizikujući svoj život, da bi spasao đake.

"Ispao sam heroj, mogao sam da budem i tragičan, hvala Bogu svi su živi i zdravi. Smatram da sam donio pravu odluku u pravo vrijeme. Isto bi sad uradio, kao i tada. Napadač je prvo pokušao da uđe u zgradu TV Plana, ali nije uspio, zatim je krenuo u osnovnu školu "Sveti Sava", ali je ulaz bio zatvoren, onda je sjeo u auto, vidio da je kapija na našoj školi otvorena i ušao je unutra", prisjeća se Slavoljub tog dana.

Kada je napadač izvadio oružje, uplašeni đaci su pozivali rooditelje, nastavnike i policiju u pomoć.

"Učenica me je pozvala iz fiskulturne sale i rekla 'Profesore, molim vas, jel možete da dođete'. Nije mi rekla da je tu naoružani napadač i ja sam krenuo za njom. Popeo sam se do kabineta, na podu sam video eksplozivnu napravu ručne izrade, ulazim u učionicu, vidim lice koje drži automatsku pušku i podiže je ka gore, i ja sam procijenio da je to trenutak kada treba da reagujem. Učenicima sam naredio da napuste kabinet. On me je udarao, grizao, šutirao, ispalio je dva metka, koja su završila u zidu. U tom trenutku shvatate ili vi ili on. Nema treće opcije. Vraćaju se sjećanja, dobro se sve završilo", kaže Slavoljub u emisiji Eksploziv.

Nakon upada naoružanog muškarca, učenici škole i nastavnik dobili su psihološku podršku, a ispred škole je postavljen policajac. Kod napadača su tada pronađeni još i ručna bomba, pištolj i eksploziv. Prve nformacije iz istrage ukazale su da je u pitanju psihički bolesna osoba koja je htjela da napravi talačku situaciju u školi, ali je srećom osujećen u namjeri.