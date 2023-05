Učionica u kojoj je ubijeno petoro djece odeljenja 7/2 i ranjeno šestoro đaka i nastavnica više nikad se neće koristiti.

Učionica u kojoj je ubijeno petoro djece odeljenja 7/2 i ranjeno šestoro đaka i nastavnica više nikad se neće koristiti, rekao je Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida, ujedno i član savjeta roditelja Osnovne škole "Vladislav Ribnikar".

"Svi zajedno smo donijeli odluku o tome, na nivou škole, to je da ta učionica u kojoj se desio zločin više nikada ne bude korišćena kao učionica. Postaće memorijalna učionica, posvećena dječici koja su stradala, dječici koja su ranjena i koja će se Bože zdravlja oporaviti i našem Draganu, tom divnom čuvaru koji je bdeo nad našom decom u ono vrijeme kada su se ona nalazila u školi", rekao je Ristić za emisiju "Oko" RTS-a.

Kako je kazao, ako pokuša da napravi paralelu, u našoj prošlosti, koja bi donekle ličila ovoj tragediji, onda bi to bilo strijeljanje đaka u Kragujevcu oktobra 1941. godine. "To su djeca koja su izvedena iz škole i streljana. Ovaj put su naša djeca streljana u školi. Veoma je važno da budemo svjesni toga šta se desilo, koje su to razarajuće posledice po društvo", naveo je Ristić.

Takođe, na današnjem Savjetu roditelja OŠ "Vladislav Ribnikar", raspravljalo se o sutrašnjem povratku u školu i donijeta je odluka da se đaci od sjutra vrate u školske klupe. Roditelji pojedinih učenika ove škole nisu bili saglasni sa odlukom o povratku u školske klupe sjutra, ali kako je i ranije najavljeno, đaci ove škole od sjutra će se vratiti na nastavu po ciklusima.