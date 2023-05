Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obraća javnosti na Radio-televiziji Srbije.

Izvor: RTS/Screenshot

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Dnevniku na RTS-u govorio je o najbitnijim temama u zemlji, a posebno je naglasio to da će od ponedeljka početi rok od mesec dana tokom kojeg će svi moći da odnesu u policijsku stanicu nelegalno oružje i da ga predaju bez posledica.

"Sutra uzimamo nelegalno oružje bez ikakvih posledica. A kod koga da pronađemo, a taj ga ne dostavi, biće posledica. Juče smo pronašli oružje u Krnjači, između Krnjače i Ovče, iza neke zgrade. Više automatskih pušaka, 650 metaka. Molim ljude da samo odu u stanicu i ostave to. Očekujemo odgovornost, ali ne samo to, nečiji životi će zbog tih mera biti sačuvani. To će naići na velike otpore. I već nailazimo na velike otpore i u danima žalosti, bili smo svesni toga", rekao je Vučić.

"Posle toga, u skupštini ćemo povećati kazne zatvora za nelegalno oružje. A posle toga upadamo i ako vam se isplati da zbog tri nelegalna metka dobijete 3, 5 ili 10 godina robije... Onda neće biti 'Ostalo mi iz rata, tetke, dobio moj pokojni otac, deda...', ne interesuje nas to. Time možeš nekoga da ubiješ".

Vučić je rekao da je predviđena i stroga kontrola onih koji budu dobili dozvolu za oružje. "Išli smo na drastično, 90-odstotno smanjenje legalnog oružja. To se ne tiče lovaca, već kratkih cevi, koje se najčešće koriste i u izvršenju likvidacija i svemu drugom. Ovaj drugi slučaj (u okolini Mladenovca) je pokazao da je reč o nelegalnom kalašnjikovu. Prvi put uvodimo obavezu - lepo je što neko misli da imaš pravo da imaš dozvolu, a i tih 50.000 ljudi biće kontrolisano najmanje jedanput godišnje i kad dobiju poziv moraju da se jave u periodu od 48 sati ili će neko da bane kod njih, da vidimo da li ste koristili narkotike. I to će važiti i za lovce, kod kojih se to u 99 odsto slučajeva ne dešava, ali mi time sprečavamo da potpuno neuračunljivi u nekom trenutku mogu da počine ovakve masakre".

On je takođe naglasio da će biti uvedeno obavezno prisustvo pripadnika policije u školi. "Ključna mera, za koju se posebno radujem kao roditelj je što će policajac da bude u školi".

Upitan za masovna ubistva u centru Beograda i u okolini Mladenovca, predsednik je još jednom izrazio saučešće porodicama žrtava. "Strašna tragedija i još jednom da izjavim saučešće porodicama ubijenih. Kako u školi Ribnikar tako i u Duboni, Orašju. Ogromna je tuga i nešto što osećaju porodice ali i svi u našoj zemlji, naše je da iz te tragedije izađemo ujedinjeno i da pokušamo da probleme rešimo na nešto drugačiji način."

"Još nismo doneli sve mere. Biću otvoren. Neko mora da se ponaša racionalno. Morate da budete uz narod i kad je najteže. Naravno da je roditeljima, deci, bakama, dekama, majkama najteže i nikada ne mogu da prebole ovo ali mi moramo ne zaboravljajući nikada tragedije koje su nas zadesile, žrtve, ne slaveći počinioce zločina, već slaveći tu decu i ljude, i mi moramo da nastavimo da razmišljamo kako da se ovo ne ponovi iako nikada neće biti za to dovoljno garancije. Na dan kada se desio masakr u školi rekao sam da se plašim da će biti ponovljen zločin, to nam se dogodilo dan kasnije."