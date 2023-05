Mina Zirojević, član Savjeta roditelja škole, otkriva zašto je spisak sa imenima djece specifičan, kao i da se profesionalci čude spretnosti koju je dječak (13) imao prilikom mijenjanja šaržera.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/K1 Televizija

Mina Zirojević, član Savjeta roditelja škole otkrila je na K1 televiziji šta se dešavalo odmah posle krvavog pira u OŠ "Vladislav Ribnikar". Prema njenim riječima, pucnjava se dogodila samo dva minuta pred završetak časa, a da je sve počelo kad je zvonilo, bilo bi još više žrtava. Kako kaže, postoji razlog zbog kojeg je spisak sa imenima djece specifičan i otkriva zašto je nemoguće da je dječak vježbao pucanje u streljani.

Mina, koja je inače strijelac i stručnjak za bezbjednost, poslala je audio snimak policiji i vojsci, kako bi čuli dinamiku koja se dešavala u školi. Bili su, kako kaže, zapanjeni spretnošću i brzinom mijenjanja šaržera. Na pitanje koje im je Mina postavila, a koje je glasilo: "Da li vi ovo možete da uradite?", dobila je kratak i jasan odgovor: "Jedva".

"Znam većinu djece koja idu baš u tu smenu. To su zlatna djeca, ovo je neopisiv bol, više nema ni krika. Sve se desilo dva minuta pred kraj časa. U slučaju da je sve počelo samo minut kasnije, onda bi sva djeca bila napolju. Strašno je da samo jedno dijete strada, ali bio bi pokolj i još više žrtava. Ćerka me je zvala, rekla mi je da su bili pucnji i da je dobro. Poluobučena sam trčala do škole, nije mi palo na pamet da je neko dijete pucalo u školi, nego sam mislila da se ubistvo dešava ispred škole. Kad sam došla, policija je već bila tu. Odmah su došli, kola Hitne pomoći kao da SU doletjela", rekla je Mina i dodala:

"Oni koji su krivi za sve ovo, prvenstveno smo mi. Ne mi kao društvo, nego kao pojedinci koji smo na sebe svjesno preuzeli obavezu da imamo dijete u našoj porodici oko koje brinemo. To dijete je išlo u školu šest i po godina u drugu smjenu. Te dvije smene se vrlo slabo poznaju. Kažu da je on bio žrtva vršnjačkog nasilja. Pa čekajte, on je pre manje od mjesec dana krenuo u smjenu gdje ga niko nije poznavao, a došao je da puca na drugu nepoznatu djecu?!", rekla je Mina.

SPECIFIČAN SPISAK SA IMENIMA

"Za dječaka koji je nažalost stradao, čula sam sve najbolje. On je slikao djecu jer je bio talentovan za fotografiju, svirao je klavir u filharmoniji još dok je bio baš mali. Neodostajaće nam, ne samo kao dijete koje smo poznavali, nego i kao neko ko je mogao da bude veliki talenat u mnogo oblasti. Bio je najbolji đak, sa peticama", rekla je Mina i dodala:

"Djeca kažu, a oni imaju logiku i mislim da treba da ih slušamo češće, to je da je na tom spisku bilo djece koja su po ocenama bila bolja od njega. Da li je sistem kriv ili mi koji dajemo djeci ambicije da budu najbolji u svemu? Ne možete najbolji da budete u svemu. Budite srećni i voljeni, to mi moramo da učimo djecu. Moja ćerka mi kaže 'Nismo ga ni poznavali, možda mu je neko rekao da je štreber, ali meni kažu svaki dan da sam štreber'", rekla je Mina.

UČITELJICA VAN SEBE

"Škola ima dva ulaza, moja ćerka je odmah istrčala na drugu stranu. Pričala sam sa učiteljima kojima stvarno treba pomoć jer su oni tu djecu poznavali. Jedna od naših divnih učiteljica je otvorila vrata i zatvorila u strahu, ne znajući šta da radi. Ona je meni usplahireno rekla: 'Zaključala sam vrata, niti znam ko puca, niti znam šta ću sa tridesetoro djece! Rekla sam im da se sakriju ispod klupe i da čekamo. Nisam smjela da otvorim vrata'. Njoj je bilo bitno samo da ih oslobodi, a oni su prolazili i vidjeli mrtve drugove na podu, hodali po krvi. To nikad nijedna generacija nije smjela da vidi", rekla je Mina.

Niko od roditelja nema predstavu kako će djeca moći da nastave dalje, rekla je Mina. "Do ponedeljka neću pustiti ćerku, šta god iko da kaže. Ja zaista ne znam kako će da prođu tim hodnikom. Ne znam da li postoji čovjek poput Dragana, čuvara. Nismo brinuli kad je tu, ako nekome zafale pare za užinu, on će da da, ako neko ima temperaturu, on zove, ako treba da se čuva oprema za fizičko, on će. Ne znam kako će da prođu kroz vrata na kojima ih je čekao Dragan. Kako će ta razredna da uđe u to odjeljenje, to su njena deca. Sad svi brinemo za nju. Pita se kako nije vidjela... Nije ni mogla da vidi", rekla je Mina.

SPRETNOST MIJENJANJA ŠARŽERA

Mina, koja je inače strijelac i stručnjak za bezbednost, poslala je audio snimak kolegama kako bi mogli da čuju dinamiku krvavog pira. "Ta spretnost mijenjanja šaržera, to je nešto nevjerovatno. Poslala sam u policiju i vojsku i pitala da li oni to mogu da urade. Odgovorili su mi samo 'Jedva'. Ljudi koji se time bave! To govori da dijete nije bilo dva ili tri puta u streljani, nego mnogo više. Potrebna je snaga i psihička spremnost. On je bio na rođendanu dan prije i družio se, gledao i znao koga će. Bio je povučen, ćutljiv, ali nikada nije bilo problema, niti se očekivalo tako nešto. Mjesec dana je pravio plan, a samo mjesec dana je proveo u toj smjeni. Ti vidiš decu prvi put i smišljaš kako ćeš ih ubiti. Nešto to nije u redu, to nije samo vršnjačko nasilje", rekla je Mina.

PLAN ZA DALJE

"Ne dešava se trenutno ništa, jer ne možemo da se sastavimo. Svi funkcionišemo kao roditelji, kao prijatelji i kao pojedinci. Zvala sam ljude da se nađemo u ponedeljak ili utorak i da vidimo šta ćemo. Trenutno ne funkcionišemo, samo smo ljudi koji emotivno doživljavamo ono što niko nikada ne treba. Deca se žale da su tužna, ali da ne plaču. Misle da ako plaču, da će život drugarice koja je u opasnosti, izbaksuzirati. Kako da im objasnite da su oni u šoku? Najveće pitanje trenutno je šta će biti kad oni dođu u školu...", rekla je Mina Zirojević.