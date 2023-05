Na društvenim mrežama pojavila se poruka koju je jedan mladić ostavio, a u kojoj preti da će počiniti masakr u Ekonomskoj školi u Bihaću.

Domaća javnost uznemirena je i potresen krvavim pirom koji se dogodio u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, kada je učenik sedmog razreda pucao i usmrtio devetoro ljudi, a ranio njih sedmoro.

Srbija je zavijena u crno i od petka 5. maja nastupiće dani žalosti. Ipak, pored brojnih tužnih poruka koje su preplavile mreže, nažalost pojavljuju se i one krajnje neprimerene. Nakon sramotnih i jezivih komentara podrške koji u osvanuli ispod fotografije počinioca, na mrežama je osvanula i pretjeća poruka jednog mladića iz Bosne i Hercegovine.

On je javno zaprijetio da će zločin počinjen u Beogradu, počiniti u Ekonomskoj školi u Bihaću. "Onaj dječak što je ubio osmoro djece je kraljina za mene! Onakvo nešto i ja spremam već duže vreme za ekonomsku školu u Bihaću. Biće nezapamćen masakr u Bihaću, to vam se kunem životom! Kad ste me znali svi osuđivati i izbjegavati, zbog toga će da bude teror", napisao je.

Informaciju o ovom nemilom slučaju ima i policija, što je i potvrđeno iz MUP Unsko-sanskog kantona.

"Imamo informaciju. Obaveštava se i tužilaštvo. To je osoba koja je poznata nama u policiji. Ne znamo koje je godište. Ja mislim da jeste maloljetan. Ne znamo da li je iko prijavio. Mi smo to vidjeli na društvenim mrežama i onda mi to po službenoj dužnosti provjeravamo", rekao je Bahrudin Dželalagić, portparol MUP USK.

