Pripadnici MUP-a Srbije ne kriju šok i tugu zbog strašnog događaja koji se dogodio u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Izvor: Printscreen Kurir

Pripadnici Minstarstva unutrašnjih poslova Srbije šokirani su i potreseni događajem koji je Srbiju zavio u crno. U osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu dogodio se nezapamćen zločin kada je učenik sedmog razreda pucao na svoje vršnjake i tom prilikom usmrtio devet osoba, dok je sedmoro ranjenih u bolnici.

Kako su iz policije objasnili, dječak (13) je mjesec dana planirao masakr i oružje uzeo od oca sa kojim je posjećivao streljanu. Sa sobom je tog dana ponio dva pištolja i nekoliko molotovljevih koktela, a Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, i Nemanja Đuran, načelnik službe sa suzbijanje kriminala, rekli su nešto više o oružju, ali i krvavom piru kakav ne pamte u karijerama.

Radi se o pištolju češka zbrojevka, koji je vrlo popularan u sportskom strešaljaštvu, njegovi kapaciteti su 18 metaka. Koristi se prije svega za sport, ali može biti i za ličnu bezbednost.

"Teško mi je da gledam kako je jedno dijete ispalilo toliki broj metaka, ništa mi pametno ne pada na pamet. Otac ga je vodio po streljanama, stručnjaci znaju šta znači trzaj duge devetke, on je pogađao djecu smrtonosno, zamislite kako je on bio obučen. Teško je da se drži oružje sa dvije ruke, a on je pucao sa jednom rukom, da li iz neopsredne blizine ili blizine. To je jak trzaj kada opali. Pitanje je da li će se ovo završiti na ovoj tragediji, uvijek smo upozoravali, djeca nam gledaju nasilje, desilo se ili ne u Srbiji prvi put, uvijek spominjemo Ameriku, ali ovo je kod nas. Prvi smo u regionu da nam se izdešavalo to. Ono što je mene najviše zabrinulo je što je dijete poslije sat vremena imalo na mrežama bezbroj lajkova, progašavaju ga kraljem, to je strašno šta se dešava, ne postoji empatija. Poslije mjesec dana biće idol djeci, u Italiji su zabranili društvene mreže do 14. godine, recimo moja ćerka se prijavila kao da ima 100 godina, to niko ne provjerava. Mislim da je ovo već vrijeme da se dovode neki zakoni, da se uvede smrtna kazna. On će ići u popravni dom zatvorenog tipa, pa u zatvor", rekao je Marković za TV Prva.

Izvor: Printscreen Pink

Nadovezao se Nemanja Đuran, načelnik službe sa suzbijanje kriminala:

"Dječak je ovo planirao izvjesni vremenski period, uzeo je pištolje, stavio je u ranac i došao do škole koju je pohađao. Odmah je lišio života radnika obezbjeđenja, a potom nastavio krvavi pir, gdje je u holu škole lišio života tri djevojčice, pa u kabinetu istorije je pucao 57 puta, neke je pogodio sa dva metka, neki su prošli kroz staklo. Nakon toga je policija dobila poziv da je u školi pucnjava, a poslije nekoliko minuta sam pozvao policiju i rekao šta je uradio", rekao je, pa dodao:

"Ovo je najteža scena u mom dosadašnjem radu, vjerujem da se tako osjeća i većina građana Srbije. Nažalost, imamo i neke trendove koji se pojavljuju nakon tog događaja, gdje se tom dječaku pružaju neke vrste podrške, dolazi i do novih incidenata."