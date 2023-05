U pripremi je program koji predviđa do 10.000 evra bespovratnih sredstava za pokretanje privrednih aktivnosti namenjen mladima u Srbiji koji žele da žive na selu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je da je u pripremi program koji predviđa do 10.000 evra bespovratnih sredstava za pokretanje privrednih aktivnosti namenjen mladima u Srbiji koji žele da ostanu na selu, ali i onima koji žele da iz gradova odu na selo.

Krkobabić je naveo da se očekuje da će prijava za ovaj program početi do polovine godine i da će mladi sami da biraju privredne aktivnosti kojima žele da se bave. Ministar je kao primer naveo da će to biti podsticajna sredstva za otvaranje prodavnica, apoteka, različite zanatske radnje (vulkanizerske, za popravku poljoprivrednih mašina…), obnovu starih zanata kako bi to bilo u funkciji etno turizma, te istakao da postoji veliki broj zahteva, više od stotinak, za obnovu starih vodenica.

"Naši mladi ljudi, ako imaju neku ideju koja je bitna da neki kraj naše zemlje, neko selo može bolje i uspešnije da funkcioniše javljaće se na ovaj konkurs, dobijati podsticajna sredstva i mi ćemo onda imati upravo te delatnosti, uslužne ili proizvodne, koje će omogućiti lakši život ljudima na selu", rekao je Krkobabić.

Istakao je da će sredstva biti bespovratna, ali da to neće biti gotov novac. "Recimo, za jednu radionicu, apoteku ili bilo šta mladi će izaći sa specifikacijom opreme, mašina ili alata koji su im neophodni i onda ćemo mi po toj speficikaciji vršiti uplatu, ali ćemo to raditi zajedno sa lokalnim samoupravama", pojasnio je Krkobabić.

Dodao je da će poslove koje budu obavljali, raditi u svojim kućama, odnosno da neće iznajmljivati poslovni prostor i plaćati skupe zakupnine. "Adaptiraće deo svojih kuća, pomoćnih objekata i tu će biti te prodavnice, radnje… a onda, zajedno sa lokalnim samoupravama koje će pomagati u svemu tome oko različitih dozvola koje su za sve to neophodne, u toj sinergiji mislim da možemo da odradimo nešto bitno", rekao je Krkobabić.

On je napomenuo da će svi mladi koji žive na selu, kao i oni koji će dobiti na poklon kuću sa okućnicom na selu, moći da konkurišu za program podrške vredan do 10.000 evra za pokretanje privredne delatnosti.