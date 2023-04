Svjedok-saradnik na suđenju klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića priznao da je učestvovao u organizaciji ubistava četiri "škaljarca" i detaljno sve opisao

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić, Dado Đilas, Nemanja Nikolić

Na suđenju klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, održanom u Specijalnom sudu u Beogradu, svoje izlaganje nastavio je treći svjedok-saradnik i kum Marka Miljkovića, Nikola Spasojević, koji je objelodanio nove, brutalne detalje o ubistvima četiri "škaljarca" u Grčkoj tokom 2020. godine!

Posebno je bilo šokantno to što su, kako je rekao, tokom priprema egzekucije Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu, sa sobom poveli i žene!

Kako je ispričao Spasojević, dok su Veljko Belivuk i on maskirani tražili plažu na kojoj se sunčaju "škaljarci", njihove žene su uživale u ljetovanju.

- Veljko me je kontaktirao preko Skaja, pitao me da li bih došao na ljetovanje sa tadašnjom djevojkom u Grčku, jer treba da obavimo neki poslić. Krenuli smo posle par dana, a Miljković mi je dao fotoaparat "nikon" koji sam ponio. Kad smo ušli u Grčku javili su mi da dođemo u mjesto Nikiti - ispričao je svjedok-saradnik, navodeći da ga je tamo sačekao Belivuk.

Izvor: Kurir/MUP RS

- Veljko je tamo bio sa suprugom i dvoje djece, imali su apartman do mora, a nama su iznajmili apartman iznad. Veljko je rekao da treba da idemo da nađemo neku lokaciju, ponijeli smo fotoaparat, prerušili smo se, ja sam obukao lanenu košulju i slamneni šešir, Veljko je isto nosio šešir - opisao je Spasojević kako su po Grčkoj tražili lokaciju na kojoj se skrivaju Alan Kožar i Damir Hadžić, jedni od najbitnijih ljudi u škaljarskom klanu sa kojim je kavački klan, za koji su oni radili, bio u sukobu.

Prema njegovim riječima, kuću u kojoj su bili Kožar i Hadžić našli su preko bukinga.

- Bili smo i dalje tamo, otišli smo porodično na ručak i Veljko je preko bukinga tražio neku kuću. Tako je i našao. Uporedio je slike koje je dobio na Skaj, i tu kuću koju je našao na bukingu. Radovao se, tada sam i saznao da je jurio Alana Kožara i da treba da ga likvidiraju - ispričao je Miljkovićev kum, koji je sa Tužilaštvom za organizovani kriminal sklopio sporazum i u zamjenu za 14 godina zatvora ispričao sve što zna o zločinima klana, u kojima je i sam učestvovao.

Izvor: Kurir/printscreen

Kako je Spasojević dalje ispričao, pošto je Belivuk otkrio da se Kožar nalazi na Krfu, došlo je vrijeme da se ide tamo.

- Veljko i ja smo "citroenom" krenuli na Krf, a moja djevojka je ostala sa Veljkovom suprugom i njihovom djecom. Mi smo otišli do Igumenice, a onda do Sivote, tu nas je dočekao Nebojša Janković i jedan mlađi momak, Student na Skaju, i jedan stariji isto iz Crne Gore, ćelav - ispričao je on navodeći da su Student i ćelavi Crnogorac bili egzekutori na Krfu.

"Vidi kume kako prolaze izdajnici"

Nikola Spasojević je iznio i nove detalje o ubistvu Aleksandra Gligorijevića Pukija, koji je bio blizak klanu. Kako je rekao, nakon što je Gligorijević ubijen u tajnoj prostoriji u Ritopeku, Marko Miljković mu je rekao: "Kume dođi unutra, priđi, vidi".

- Na leđima mu je pisalo "izdaja". Miljković mi je rekao: "Vidi kume kako izdajnici prolaze". Pitao sam ga da li mogu da izađem, bilo mi je loše. Miljković ga je, inače, slikao - rekao je Spasojević.

Kako je naveo, trebalo je da se iznajme gliseri i kvadovi da bi se njima bježalo posle likvidacija.

- Imali smo dvije lokacije na ostrvu Krf, jednu gdje smo bili ja, Belivuk i Student, a drugu na kojoj su bili Janković i drugi. Odustalo se tada, ja sam trebao da vozim gliser, a Janković i ovi da izvrše likvidaciju, jer sam rekao da je rizično jer gliser ima GPS i da je rizično da se vozimo na drugu stranu ostrva. Rekao je da mu pišem da odustajem, i on je to poslao Radoju Zviceru - ispričao je Spasojević i dodao:

- Veljkova porodica, Janković, moja djevojka i ja smo ostali još par dana u Sivoti. Veljko mi je posle rekao da odem da pokupim ljude u Solunu koji će to da obave, tu je bio Rosi, koji je bio u Atini, Giba (prim. aut. Dušan Jovanović Giba) i još dva momka - završio je izlaganje o dvostrukom ubistvu na Krfu. Nikola Spasojević je na suđenju opisao i jezive detalje likvidacije "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, koji su ubijeni pred ženom i djecom u restoranu u januaru 2020.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

- S Belivukom sam se našao na pumpi u Grčkoj, putovali smo cijelu noć, pred jutro smo došli u Atinu. Kontaktirao je usput sa drugom koji je trebalo da nas dočeka, neki Rosi na Skaju. On nam je poslao lokaciju podzemne garaže gdje treba da ostavio auto, odatle smo uzeli taksi i otišli do stana gdje smo bili smješteni. Sjutradan mi je Veljko rekao zašto smo došli, da treba da bude likvidiran visokopozicionirani "škaljarac", Lisac, za kog mi je posle rekao da je Dedović - naveo je Spasojević i rekao da je u narednim danima opservirao po jednom tržnom centru, da eventualno "primijeti Lisca".

- Inače, ubice su Lainović, Milinko Brašnjović, neki Leptir i Matori - rekao je on.

Spasojević je zatim rekao da su članovi klana uživo pratili ubistvo iz Atine.

- Bio je lajv prenos. Lainović je pisao kako kreću, kako stižu tamo, a Lainović i Brašnjović su se javili kada su završili. Prvo nisu znali da su stvarno ubili Dedovića i Stamatovića, jer je na grčkoj televiziji išao kairon da su ubijena dva ruska državljana, ali je posle 10 minuta dobio potvrdu od nekog - ispričao je detalje zločina svjedok-saradnik.

On je dodao da su mu rekli "da je Dedoviću prosut mozak u supu", kao i da je njega ubio Brašnjović, dok je u Stamatovića pucao Lainović.

Imali dogovor

Pravilo naizmjeničnog ubijanja

Svedok-okrivljeni između ostalog otkrio je da su Veljko Belivuk i Marko Miljković imali interni dogovor oko egzekucija.

- Dok smo bili u Atini, Belivuk mi je pokazao na svom kriptovanom telefonu vezanog Mirka Kojića, kog su zvali Svinja, u prostoriji u Ritopeku gde je bio vezan. On i Belivuk su se zezali, pošto im je dogovor bio da jednom ubije Veljko, a drugi put Marko, i da je pošto je Miljković ubio Mihajlovića, sada je bio Veljkov red. Za to ubistvo su korišćena dva kombija koji su stajali na stadionu Partizan i korišćeni su za navijače - progovorio je Spasojević i o ubistvu Kojića, Miljkovićevog kuma koji se vodi kao nestao.

Izvor: Kurir

Vadili sve iz džepova

Goksiju uzeli burmu i ikonu

Spasojević je potvrdio i da je Goranu Veličkoviću Goksiju presudio Marko Miljković.

- Marko me zamolio da ga odvezem do Ritopeka i rekao mi: "Velja je obećao Goksiju da će ga brzo ubiti i da ga neće mučiti". Belivuk mi je posle ubistva dao Veličkovićevu vjenčanu burmu i ikonu koju je imao u novčaniku, a Miljković mi je dao 200 eura, a Draganiću i Jankoviću po 500 eura, jer je toliko Veličković imao kod sebe. Posle sam uništio burmu i bacio je u kontejner - rekao je svjedok-saradnik.