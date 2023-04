Opasne TikTok izazove isprobavaju i ljudi iz Srbije, a jedan slučaj koji je jedan od novijih se desio u Republici Srpskoj gde je osmoro dece povređeno.

Izvor: Unsplash

Lažiranje smrti samo je jedna od bizarnosti koju sa sobom nosi aplikacija TikTok, koja je jedna od najpopularnijih u Srbiji i u svetu. Korisnici te mreže, u nameri da budu što interesantniji i zarad kojeg više lajka, odlučujući se na rizične izazove, ne razmišljajući o opasnostima koje oni sa sobom nose.

Aplikacija Tiktok postala je leglo opasnih izazova zbog kojih su mnogi ljudi izgubili živote, dok je veliki broj njih povređen. Poslednji u nizu slučajeva koji je ostavio domaću javnost u šoku jeste izazov koji su radila deca u jednoj osnovnoj školi u Republici Srpskoj.

U pitanju je izazov poznat kao "krvavi novac", zbog kog se čak osam učenika osmog razreda škole “Desanka Maksimović” iz Stanara povredilo. Prilikom ovog izazova stavljaju se kovanice između prstiju na šakama i pritiskaju se jako da bi se videlo ko može duže da izdrži pritisak. Sva deca su upućena na savetodavni rad sa pedagodom.

Ovo nije prvi, a ni poslednji izazov sa popularne drušvene mreže, gde su mladi, za nekoliko klikova, spremni da rade svakave gluposti kojima mogu da ugroze živote i povrede sebe i druge. Jedan u nizu ovakvih izazova bio je popularan prošle godine, posebno mlađem uzrastu, da kada se na semaforu upali zeleno svetlo zatrče na pešački prelaz, urade dva skleka i potom brzo pretrče ulicu. Deca su radila sklekove na semaforima gde postoji uslovno zeleno svetlo za skretanje, što znači da je neko mogao da ih udari ili usmrti.

"Gušenje" najpopularnije

"Izazov gušenja", jedan od najpopularnijih na TikToku, a on je odneo veliki broj života mladih. On se sadržao u tome da učesnik mora sebe da guši na neki način do te mere da pada u nesvest. Masovno su pratioci društvene mreže radili ovaj izazov. Nažalost, bilo je slučajeva gde se deca više nisu probudila, kao što je bio mladi Arči iz Britanije, koji zbog izazova bio na aparatima pet meseci, ali je na kraju preminuo.

Krajem prošle godine, veliki broj dece završio je u bolnicama širom Slavonije koji su doživeli torziju testisa. Tada se ispostavilo da je u pitanju opasan izazov "Udari ga u testise", a sastojao se od toga da dečaci treba da izdrže udarce u testise. Možda jedan od najopasnijih izazova isplivao je u javnost početkom ove godine, kada je više od 15 učenika završilo u bolnicama jer se predoziralo lekovima za smirenje. Poenta tog izazova je bila da učesnici popiju što više lekova za smirenje i onda da se takmiče ko će duže ostati budan.

Psiholog Snežana Repac kaže da izazovi koji mladi danas rade zarad popularnosti na društvenoj mreži Tik-tok spadaju u domen teške patologije. "Sve što je nekada bilo zabranjeno, što je spadalo u neku neprimerenu grupu ponašanja, dobilo je svoju javnost i publiku preko društvenih mreža koje su postale ogledalo nekih bizarnih i minornih ponašanja koja su deo svačijeg života, a ono što je problem je činjenica da neprimerene stvari dobijaju vidljivost i svoju publiku, te takvi ljudi postaju zvezde u društvu", kaže psiholog. Ističe da je najgore što omladina nema svest o tome.

"Njihova svest ne doseže dalje od činjenice da su oni postigli šta su želeli, a to je da budu viđeni. To je sužena percepcija, ne umeju da elaboriraju posledice. Iz mog iskustva u radu sa omladimom, oni nemaju predstavu, a i ne zanima ih, da li su te hiljade pratilaca i pregleda na nekom klipu ljudi koji im se podsmevaju ili im se dive. Iza toga se nalazi jedna užasna usamljenost koju pokušavaju da na takav način nadomeste, i nadopunjuju sa mogućnostima koje pružaju društvene mreže", kaže Repac i dodaje:

"Za mlade je to nešto što je deo ovog sveta, deo svakodnevnice, oni nemaju razvijen mozak. Oni vide da to rade drugi, da to radi ceo svet i oni se samo takmiče ko će da napravi veću ludost. To ide dotle da jedna žena, ukoliko se sa sigurnošću utvrdi da je to ta žena sama objavljivala, obavesti javnost da je preminula, a potom i da je vaskrsla. To je bolest", kaže sagovornica aludirajući na slučaj voditeljke Slađane Petrušić koja je pre nekoliko dana napisala na svom profilu da je preminula, što je ispostavilo kao gnusna laž.

Sem izazova, pojedini korisnici jednostavno se odlučuju na rizične poteze samo da bi bili što popularniji. Dešavalo se i da pojedini Tiktokeri iz Srbije voze po Knez Mihajlovoj ulici, iako je ona samo za pešake, a sve to u nameri da se pokažu na mrežama.

Zloglasni "razbijač lobanja"

"Razbijač lobanja“ još jedan je u nizu rizičnih izazova. U njemu dve osobe stoje iza leđa treće, koji skače uvis, a oni mu u trenutku kad treba da se dočeka na noge, 'čiste' ga – udarcem nogama izmaknu njegove, tako da pada svom težinom. Prlikom izvođenja ovog izazova jedna tinejdžerka iz Australije pala je i teško povredila vratni deo kičme.