Da se nije dogodio puč, ulazak nemačkih trupa u Jugoslaviju bi bio odložio za godinu ili dve, što bi onda možda omogućilo da nad Hrvatskom ne zavladaju ustaše. E to bi promenilo stvari.

Istoričar Čedomir Antić govoreći o puču koji se odigrao 27. marta 1941. kaže da je to jedan od najčudnijih dana u srpskoj i jugoslovensko istoriji.

"U Jugoslaviji tada deluju agenture SSSR-a koji znaju da će Sovjetski Savez ući u rat sa Nemačkom. Već su neuspešni svi ti pokušaji da se dogovore. Noć uoči 6. aprila Staljin prima jugoslovenskog ambasadora Milana Gavrilovića, i potpisuje jedan sporazum o pomoći SSSR-a ali bi to zahtevalo da se Jugoslavija dugo brani. Britanska služba pokušava da izazove puč, međutim tu je sad problem naše percepcije samih sebe. S jedne strane to je bilo vreme kada niko ne želi da ide otvoreno u rat protiv Hitlera", rekao je prof. Antić u emisiji "LIČNO sa Petrom Latinovićem".

To, kako kaže, ide dotle da 1939. prilikom rasparčavanja Čehoslovačke, Poljska učestvuje u preuzimanju jednog kraja te zemlje koji je bogat uljem.

"Francuski premijer tokom rata SSSR-a i Finske razmišlja da bombarduje Sovjetski Savez a ne razmišlja da bombarduje Nemačku. Francuska i velika Britanija su bukvalno naterane da uđu u rat sa Hitlerovom Nemačkom, i one ne smeju da napadnu. E u tim uslovima kada svi prilaze Trojnom paktu i kada se raspada Mala Atanta, Jugoslavija prihvata Hitlerovu ponudu ali su svi svesni da je to nešto što je nemoralno, loše i dugoročno opasno", rekao je prof. Antić.

Prema njegovim rečima, Hitler je, iako ga kako kaže i Čerčil i Staljin smatraju osobom koja drži reč, jedan od najverolomnijih ljudi u modernoj ljudskoj istoriji.

"Puč je izvršen a onda su pripadnici pučističke vlade nudili Hitlerovoj Nemačkoj da sprovedu pakt. Onda se postavlja pitanje – pa zbog čega puč. To imamo i danas, i danas se političari ostrve na neke ljude čiju politiku sprovode. E sad, šta bi se promenilo da se nije odigrao puč 27. marta. Da bi Jugoslavija bila veća i jača – to teško, da bi Hitler održao reč – to je malo verovatno… Ono što je izvesno je da bi se ulazak nemačkih trupa u Jugoslaviju odložio za godinu ili dve, što bi onda možda omogućilo da nad Hrvatskom ne zavladaju ustaše. E to bi promenilo stvari. Odnosi Srba i Hrvata bi bili sasvim drugačiji bez ustaša. Nažalost, ustaše nisu samo tih par kamiona ljudi koji su došli. Ustaše su imale veliku podršku stanovništva, ogromnu podršku crkve i imali su vrlo veliku podršku u okvirima tog hrvatskog političkog sveta, posebno u uslovima u kojima pobeđuju Nemci. Oni su onda doveli do tog sukoba između Srba i Hrvata koji nikada pre i nikada kasnije nije viđen. Ta vrsta mržnje i progona", rekao je prof. Antić.

On napominje da je 27. mart je doneo veliku nesreću Srbima, doneo je rat koji nije mogao da se dobije.

"Mnogi danas kažu da je doneo i moralnu satisfakciju. Moguće. Međutim, vidim da svi ovi evropski narodi žive lepo bez moralne satisfakcije te vrste", rekao je on.