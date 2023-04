Bivša djevojka osumnjičenog Dražena Vojvodića za ubistvo Vidaka Vujovića je ispričala da je vidjela snimak likvidacije

U sklopu istrage o ubistvu Podgoričanina Vidaka Vujovića (23), Više državno tužilaštvo saslušalo je nekoliko svjedoka, među kojima i bivšu djevojku osumnjičenog Dražena Vojvodića. U toku postupka saslušana su i dvojica starosjedilaca iz mjesta Šteke koji su, zajedno sa svojom majkom, na putu do svog imanja prvi naišli na stravičan prizor ugljenisanog tijela ubijenog, pa zapaljenog mladića.

Svjedočenje bivše djevojke ubice

Bivša djevojka osumnjičenog Vojvodića ispričala je pred tužiocem da ga poznaje odmalena i da je 1. aprila ove godine, u večernjim satima, možda čak i posle ponoći, preko jedne društvene mreže dobila njegov poziv u kojem je tražio da se vide, na šta je ona i pristala.

Našli su se u Ulici Marka Radovića, iza "Big Fashiona". Vojvodić je došao svojim vozilom, ona je ušla u to vozilo i uputili su se u pravcu Zabjela, preko Krivog mosta. Kako je kazala tužiocu, primijetila je da se sa Vojvodićem nešto dešava, a tokom vožnje je počeo da govori da će da joj pokaže nešto.

Prema njenim riječima, Dražen je potom uzeo telefon i upalio neki snimak na njemu. Na snimku je vidjela momka kako leži na boku, leđima okrenut, i, kako tvrdi, vidjela je lice iz profila, ali nije mogla da opiše lik tog momka. Vidjela je da je u tom trenutku momak sa snimka bio živ jer je pomjerao noge i misli da je u tom trenutku govorio "nemoj", a čula je i kako se u pozadini Dražen smije.

Trenutak ubistva

Nakon toga se na snimku čuo jedan pucanj i vidjela je da je hitac pogodio momka koji je ležao. Nakon što je odgledala snimak, kako je ispričala pred tužiocem, počela je da gura Dražena i više puta ga je pitala zašto je to uradio.

"Dražen mi je odgovorio: 'On je juče htio mene da ubije i bolje što sam ja ubio njega nego on da ubije mene'", kazala je djevojka tužiocu.

U pozadini se čuo nečiji smijeh

Djevojka je u tužilaštvu ispričala i da joj je Dražen Vojvodić rekao da je momak kojeg je ubio dan ranije došao ispred njegove zgrade da njega ubije.

"Plašila sam se da prijavim"

"Dražen je pričao nešto u smislu da je Vujovića neko poslao da njega ubije i tom prilikom mi je rekao "e sad da vidim ko će da me špijunira ", kazala je ona tokom svjedočenja i dodala da je to shvatila kao da Vojvodić hoće da joj stavi do znanja šta može da joj se desi ako nešto nekome kaže.

Kazala je da događaj nije odmah prijavila policiji jer se plašila za svoj život i za živote članova svoje porodice, a kada se u javnosti pojavila vest o ubistvu Vidaka Vujovića, kako tvrdi, imala je namjeru da ode u policiju i da sve ispriča, ali se plašila Vojvodića. Rekla je da joj Vojvodić nijednom nije rekao da je momak na snimku Vidak Vujović i da je to shvatila kada je vidjela objavu u medijima i gdje se sve to desilo. Misli da je na snimku koji joj je Dražen pokazao čula još nečiji smijeh, ali da to ne može da potvrdi.