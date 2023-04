Frane Selak šest puta izbjegao je smrt u nesrećama u kojima je smrtno nastradalo nekoliko desetina ljudi. Na lotou je osvojio oko 900.000 eura.

Životna priča Frana Selaka zaista je nevjerovatna. Profesor muzike iz Petrinje u Hrvatskoj, koji je preminuo 2016. u 87. godini, izbjegao je smrt šest puta i osvojio oko 900.000 eura na lotou. Preživljavao je nesreće u kojima je smrtno stradalo nekoliko desetina ljudi.

Frane je kao profesor muzike često mijenjao gradove, a prvi susret sa smrću doživio je 1957. godine. "Bogu hvala da smo djecu ostavili u Odžaku pa smo u autobusu bili samo vozač i ja. Išli smo prema Modriči s namjerom da popijemo još jednu "putnu", a Ahmet je bio poznat po tome što ne sijeda za volan bez pola litre rakije u sebi. Ali vozio je bez greške. Na jednoj krivini smo, umjesto udesno, išli ravno iako je Ahmet okretao volan. Udarili smo i probili ogradu mosta te pali u reku Bosnu. Srećom, na tom mjestu rijeka nije duboka pa se nismo udavili", ispričao je ranije Frane za Jutarnji list.

Sledeće godine profesor muzike preživio je drugu veliku nesreću kao putnik u vozu Sarajevo - Dubrovnik. U kupeu je bio sa jednom bakom. U jednom trenutku pala na šine je pala ogromna stena zbog nevremena i voz je iskočio iz šina u hladnu Neretvu. Voda je počela da ulazi u vagone.

"Nikad nisam govorio da sam hrabar. Prije ću reći da sam kukavica i da sam se strašno uplašio. Bilo mi je žao i te bakice, majke moga prijatelja iz Stona. Nekako sam razbio prozorsko staklo i voda je uletjela u vagon. Uhvatio sam nekako bakicu i uspjeli smo da isplivamo na površinu. Jednom sam rukom plivao, a drugom držao bakicu dok nisam osjetio nečije ruke koje su nas izvukle na sigurno. Bili su to mještani Grabovca, sela blizu Jablanice gde se dogodila nesreća", ispričao je Frane. U toj nesreći poginulo je 17 ljudi.

Kada mu se 1962. majka u Rijeci teško razboljela, riješio je da iz Zagreba u Rijeku odleti avionom. Prvi put u životu. Ukrcao se u avion DC 8. Kada je avion poletio, sjedeo je u samom repu aviona, pored vrata za izlaz u slučaju nužde i malog bifea odakle su stjuardese nosile osveženje za putnike. Za oko mu je zapala prelijepa stjuardesa. Odvezao je pojas, ustao i razgovarao s njom nekoliko minuta. Tada su čuli jak udar. Posle tri dana provedenih u šok-sobi Traumatološke klinike u Zagrebu saznao je šta se dogodilo.

"Ispričali su mi ljekari, a i čitao sam u tadašnjem Vjesniku da je avion udario u planinu i da su poginuli svi članovi posade i putnici, 20-ak ljudi. Preživjeli smo lepa Rozika i ja. Nakon udarca aviona u brdo Rozika je izletjela kroz vrata na repu aviona, a onda je vazduh i mene povukao. Rozika se zaplela o grane neke jelke ili bora pa su je, gotovo nepovrijeđenu, pomoću vojnih helikoptera skinuli, a ja sam se zabio u golemi plast sijena pokraj nekog sela u blizini Čabra u Gorskom kotaru. Istragom su ustanovili da sam preživio pad iz aviona s 800 metara visine. Nisam imao nikakve prelome ni ozbiljnije povrede", kazao je.

Kasnije nesreće su nekako pale u senku ovog pada iz aviona. Tako je Frane dva puta u poslednjem trenutku izbegao smrt vozeći se u svojoj Ladi koja se prvo zapalila u vožnji, a drugi put zapalila i eksplodirala. On je na vrijeme zaustavio automobil i pobjegao i opet prošao bez povreda. Zatim je na serpentinama prema Karlobagu njegov automobil udario UNPROFOR-ov kamion. Zapravo se prikolica preprečila na putu i udarila u njegov automobil koji se strovalio u ponor od 150 metara. Frane je ispao iz auta jer se od pada iz aviona zarekao da se više nikad neće vezati, pa je ostao da visi između drveta i stene iznad ponora.

I ovaj automobil je eksplodirao i izgoreo, a Franu su izvukli vatrogasci i policajci. U toj nesreći poginule su četiri osobe. A onda 2002. godine Frane je pogodio sedmicu na lotu i dobio sedam miliona kuna, odnosno oko 900.000 evra. Frane, čiji je život satkan od nevjerovatnih nezgoda sa srećnim završetkom, napomenuo je da je 2014. godine imao srčani udar zbog kojeg je odležao 18 dana u sisačkoj bolnici. Nekim čudom se zatekao baš u blizini bolnice kada je počelo da ga boli u grudima, a lice mu je već poplavjelo.

Pojedini sajtovi i mediji su proveravali ovu neverovatnu priču i ostala je doza skepse da su se sve nesreće zaista dogodile. Na primjer avionska nesreća DC-8 između Zagreba i Rijeke nije nigdje zavedena, kao ni ostale nesreće. Neki su čak naveli da je Selak izmislio cijelu priču i plasirao je svijetu. Šta god da je istina, činjenica je da je Selak dospeo i na Riplijevu listu "Believe or not".