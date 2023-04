Mladić koji je nekada radio u Zari u Hrvatskoj je doživio jedno neprijatno iskustvo u ovoj prodavnici, a sada je opisao i drugo koje su doživjele njegove kolege.

Društvenim mrežama kruži drugi video snimak momka koji opisuje kako je doživio neočekivanu i veoma neprijatnu situaciju u jednoj poznatoj prodavnici. Šokirani radnik, koji je radio u Zarinoj prodavnici u Hrvatskoj već je opisao jedno iskustvo koje je imao na poslu, ali izgleda da tu nije kraj.

U prvom video snimku koji je objavio na društvenu mrežu TikTok ispričao je kako je jedna žena obavila veliku nuždu u kabini prodavnice Zara i da je on nažalost bio taj koji je to lično i vidio, čak se i uprljao izmetom. U drugom snimku koji je objavio prije jedan dan, je pričao o tome kako se nije ovo njemu lično desilo, već nekom od njegovih kolega.

"Samo da se zna, ja nisam prisustvovao ovom događaju, ali sam čuo ovo od nekoliko ljudi i znam da je istina. Ovo se dogodilo u drugoj Zara prodavnici i neka žena je ušla u kabinu i isprobavala stvari, kao i sve druge žene. Uzela je haljine, majice, pantalone, ali je uzela i torbicu. Valjda je nju baš pritjeralo i ona je obavila nuždu u kabini. Ali ona to nije uradila na podu kabine, već je nuždu obavila u torbicu", ispričao je šokirani mladić i nastavio:

"Kada je ona to obavila, torbicu punu izmeta je vratila na policu gdje je torbica prvobitno i stajala, tako da neko drugi to nađe i kupi. Radnicima je trebalo dan, dva da shvate šta je u torbici jer se kroz radnju širio smrad. I to je jedna 'sasvim normalna' radnja žene u Zari koja je 'otmena i pristojna'", rekao je ironično mladić.

Nadovezao se i rekao da ako često kupujete u Zari, da prije toga možda i pogledate u torbice, da se možda baš vi ne nađete u situaciji da kupite torbicu sa 'ekstra' dodatkom.