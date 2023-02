Nasljednica Zare je Marta Ortega, ćerka osnivača Amansija Ortege.

Izvor: Profimedia/M. Dylan

Ćerka suosnivača Inditeksa Amansija Ortege pridružila se ocu na listi svjetskih bogataša. Postala je najbogatija Španjolka naslijedivši dio pokojne majke u jednoj od najvećih svjetskih tekstilnih kompanija. Marta Ortega je u 45. godini naslijedila 90 odsto bogatstva svoje majke, Rosalije, koja je umrla u avgustu, tvrdi neimenovani izvor blizak porodici za Blumberg.

Između ostalog, naslijedila je celu holding kompaniju Rosp Korunja, koja kontroliše 5,1 odsto Arteiksa, odnosno Inditeksa sa sedištem u Španiji. Ortega Mera sada raspolaže bogatstvom od 7,3 milijarde dolara i 182. je po bogatstvu u svijetu, navodi Blumberg. Ona je, takođe, drugi najveći akcionar kompanije.

Nasljedstvo je učinilo Ortega Martu najmlađom Evropljankom na Blumbergovoj listi milijardera. Zara je popularna zbog pristupačnih cijena svojih odjevnih predmeta, a Marta Ortega je otkrila kako su modu učinili dostupnom svima. Nakon što je završila fakultet, zaposlila se kao prodajni saradnik u londonskom King's Road-u.

"Tokom prve nedelje mislila sam da to neću moći da preživim. Ipak, na neki određeni način postaneš zavisan od te prodaje. Tako, na primer, neki ljudi nikada ne žele da napuste svoj posao u Zari. Upravo to predstavlja pravo srce ove kompanije", rekla je nasljednica koja sada, na nedeljnom nivou posećuje Zarine prodavnice, ali na drugoj funkciji.

"Mislim da je vrlo važno graditi mostove između luksuzne i ulične mode, između prošlosti i sadašnjosti, između tehnologije i mode, između umetnosti i funkcionalnosti", istakla je Marta u jednom intervjuu i dodala da sve to ujedno pomaže Zari da prevlada tradicionalno izraženu podjelu između luksuzne mode i masovne odjeće.

Inditeks grupa

Inditeks, čiji su najpoznatiji brendovi "ZARA", "Masimo Dutti", "Berška", ima 6.000 prodavnica širom svijeta. U poslednje tri godine, prihod kompanije je rastao 10 odsto godišnje. "ZARA" je dio holding kompanije Inditex, koja je sada najveća tekstilna kompanija na svijetu. Sa imetkom od 31 milijardi američkih dolara, Amancio je najbogatiji čovek u Španiji i osmi najbogatiji čovjek na svijetu.

Ortega Mera našla se na listi milijardera prvi put oktobra prošle godine, kada je potvrđeno da je njen udio u kompaniji Rosp Korunja 14 odsto. Njen mlađi brat Markos nasledio je osam odsto majčinog imanja. Portparol španske milijarderke nije želeo da komentariše navode o porodičnom bogatstvu. Rosalija Mera je školu napustila sa 11 godina, da bi sa 13 počela da radi kao krojačica. Rosalija i Amansijo Ortega osnovali su Inditeks 1963. godine, a prvu Zara prodavnicu 12 godina kasnije. Razveli su se 1997, četiri godine pre nego što je Inditeks izašao na berzu.

Kako se obogatio njen otac Amansio Ortega?

Amansio Ortega, sin sluškinje, koji nikada nije stekao formalno obrazovanje, ali je uspio da postane veoma uspješan. Amancio Ortega Gaona, poznat kao Amancio Ortega, rođen je 28. marta 1936, u Leonu, u Španiji. Otac mu je radio na željeznici, a majka je pomagala u izdržavanju porodice tako što je radila kao služavka. Sa 13 godina, Ortega je počeo da radi za proizvođača košulja, kao dostavljač u La Korunji, u Galiciji, centru španske tekstilne industrije.

Radio je za brojne radnje i krojače i učio kako se proizvodi i troškovi mijenjaju na svom putu od proizvođača do potrošača. Rezultat toga je da se fokusirao na važnost direktnog dolaska proizvoda do potrošača, bez posrednika. Ortega nikada nije stekao više obrazovanje i nastavio je da radi u tekstilnoj industriji sve do ranih šezdesetih. Nakon što je postao menadžer lokalne prodavnice garderobe, otkrio je da samo bogati pojedinci mogu sebi da priušte kupovinu fine garderobe, pa je još čvršće odlučio da pravi kvalitetnu odeću, dostupnu svima.

Kao rezultat toga, Ortega je počeo proizvodnju sopstvenih proizvoda; nabavljao je jeftinije materijale iz Barselone i prodavao kvalitetnu, ali jeftiniju robu lokalnim radnjama. Godine 1963, sa 27 godina, Amancio Ortega je osnovao sopstvenu kompaniju, pod nazivom Confecciones Goa, koja je proizvodila i prodavala fine bademantile.

Kvalitet po razumnoj cijeni

Ortega je nastavio da izgrađuje svoju kompaniju i 1975. godine je otvorio svoju prvu maloprodajnu radnju, pod imenom Zara. Nalazila se preko puta jedne od najpoznatijih robnih kuća i Zara je brzo postala poznata po prodaji visokokvalitetne dizajnirane odjeće, po razumnim cijenama. Kao rezultat toga, Ortega je nastavio da otvara prodavnice, a za svaku je hteo da odabere savršenu lokaciju.

Do 1989. godine, Amancio Ortega Gaona je uspešno vodio gotovo stotinu Zara prodavnica u Španiji. Sa Zarinom sve većom popularnošću i uspehom, Ortega je 1985. godine osnovao Inditex holding kompaniju za Zara brend, kao i druge, manje lance. Inditex je postala jedna od najvećih tekstilnih kompanija na svijetu.

Ortegin brend je nastavio da bude jasan i direktan. Njegov cilj je da modeli stignu od modne piste do običnog potrošača za samo nekoliko nedelja. Ortega je želeo da se garderoba proizvodi u manjim količinama, kako bi se prodavnice češće snabdijevale, kako bi se smanjili troškovi zaliha i isporuka. Pošto je zadržao svoje fabrike u Španiji i proizvodio manje količine garderobe, mogao je da zadrži mnoga radna mjesta, da uštedi na troškovima isporuke i prenese to na potrošače. Zara je toliko postala popularna, da Amancio Ortega gotovo nije imao potrebu za reklamiranjem.

Inditex Grupa je 2001. godine izašla na berzu, a sa 59% deonica u svom posjedu Ortega je brzo postao jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. I dalje se javno ne eksponira, u toj mjeri da je svega nekoliko ljudi ikada vidjelo njegovu fotografiju. Ortega nikada ne daje intervjue i rijetko se pojavljuje na javnim događajima.

Amancio Ortega živi povučenim životom u La Korunji, sa svojom drugom suprugom, i mada izbjegava finansijske komplikacije firmi koje se prodaju, i dalje uživa u dizajniranju i radu na modnim detaljima.