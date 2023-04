Na parkingu Beton hale u Beogradu, u noći između subote i nedelje, pretučeni su i opljačkani trubači, članovi benda "Kobre" iz Vladičonog Hana, saznaje Kurir.

Izvor: Kurir

Naš izvor objašnjava da pretučeni trubači nisu nastupali u nekom od objekata u Beton Hali, već su na parkingu uveseljavali posjetioce.

"Oni su ispraćali goste do automobila i usput im svirali za novčanu nadoknadu, ali je to nekome zasmetalo i četvoricu muzičara starosti od 22 do 46 godine napalo je više ljudi. Da li je zasmetalo nekom od gostiju koji su izlazili iz kafića ili konkurenciji još uvijek nije sasvim jasno utvrđeno", kaže izvor Kurira i dodaje:

"Dvojica su zadobila teške, a dvojica lake tjelesne povrede, koje su im nanete najvjerovatnije udarcima palicama."

Kako Kurir saznaje, napadnuti muzičari ispričali su policiji da mogu da prepoznaju dvojicu napadača, dok za ostale nisu mogli da daju opis.

"Rekli su da ih u tom metežu i haosu nisu lijepo vidjeli ko ih sve bije, gledali su da sačuvaju žive glave", kaže izvor upoznat sa slučajem.

Dvojici teže povrijeđenih konstatovane su povrde nagnječenje mozga i prelom lobanje, a prilikom napada muzičarima su ukradeni i muzički instrumenti.

Istraga o brutalnom prebijanju je u toku, kao i potraga za nasilnicima.