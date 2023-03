Oglasila se Nevena T, majka osmogodišnje djevojčice koja je bila rob svom ocu Urošu Pašajliću (38) za kojem policija traga.

Izvor: Instagram/printscreen

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tragaju za Urošem Pašajlićem (38) iz Beograda zbog sumnje da je izvršio krivična djela nasilje u porodici, zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica i kršenje porodičnih obaveza. On se nalazi u bjekstvu od petka kada ga je prijavila partnerka Ivana L. (45) zbog nasilja nad njom i njegovom osmogodišnjom ćerkom. U međuvremenu pojavili su se njegovi jezivi snimci sa društvenih mreža, a sada se oglasila i majka osmogodišnje djevojčice, Nevena T.

"Uroš nije takav. On je dobar otac. Sve je zamijesila ona ku*va i sektašica. Videla sam moje dijete preko web poziva. On je ne drži u kupatilu. Od kada sam čula ovo tresem se i plačem. Molim vas ostavite me na miru. Ja sam psihički bolesnik i mojoj ćerki je bolje da ocem", izjavila je Nevena T. za "Informer".

Da podsjetimo, nasilje u porodici koje je otkriveno u ponedeljak šokiralo je Srbiju. Ivana L. (45) došla je u policijsku stanicu Palilula da prijavi porodično nasilje, a policiji je otkrila i da je njen nevjenčani suprug Uroš Pašajlić (38), koji je u bjekstvu i za kojim je raspisana potjera, držao svoju ćerku (8) godinama zaključanu kao roba. Komšije su otkrile da otac djevojčice nije imao prijatelje, a na prozoru stana vide se novine kako niko sa ulice ne bi mogao da gleda unutra i da vidi šta se dešava.