Posle sunčanih dana, krenuo hladni talas u većini krajeva Srbije. U Beogradu je pao sneg.

Posle prošlonedeljnog toplog vremena sa prolećnim temperaturama oko 20 stepeni, u ponedeljak je počeo hladniji talas. Duvao je i olujni vetar, koji je čak rušio stabla u Beogradu. Nešto pre 14 sati padao je sneg u više delova Beograda.

Za danas je najavljeno hladno vreme u svim krajevima uz sunčane intervale na severu i jači dnevni razvoj oblaka. U toku dana se očekuje mestimična pojava kiše i susnežice, a na planinama iznad 700 mnv sneg. Mogući su i kratkotrajni lokalni pljuskovi kiše i snega u brdsko-planinskim predelima.

I u nižim predelima centralne i južne Srbije je moguća pojava susnežice i vlažnog snega. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni, na planinama vrlo jak. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 3°C, maksimalna od 5°C na jugu do 9°C na severu Srbije. Uveče suvo.