Danica Grujičić je rekla je da je protiv SRJ 1999. vođen nuklearni i hemijski rat.

Pored nenadoknadivog gubitka ljudskih života i ogromnih ekonomskih posledica koje je NATO bombardovanje SR Jugoslavije 1999. ostavilo na našu zemlju, strašnu opasnost predstavljaju i posledice po zdravlje građana, upozoravaju ljekari za Kurir! Tako su, prema njihovim riječima, u ogromnom porastu maligna oboljenja, sterilitet i autoimune bolesti, kao i mentalne smetnje kod djece.

Ministarka zdravlja, neuroonkolog dr Danica Grujičić, kazala je da je protiv SRJ 1999. vođen nuklearni i hemijski rat, kao i da međunarodna zajednica treba da ispita kolike su posledice toga po zdravlje ljudi. Prema njenim riječima, sedam godina nakon bombardovanja najprije je uočen porast oboljelih od leukemije i limfoma, kao i da su to tzv. sistemski maligniteti.

"Radijacija postoji u trenutku kada dođe do eksplozije, posle toga stvar rade nanočestice, koje vam ulaze u pluća, digestivni trakt, bubrege, i onda svakog trenutka možete očekivati da ta jedna alfa čestica, koja je 50 puta kancerogenija nego bilo koja, izađe iz jednog atoma osiromašenog uranijuma u vašem tijelu i od normalne napravi malignu ćeliju", kazala je dr Grujičić za RTS i dodala da je proljeće "1999. godine bila regionalna ekološka katastrofa":

"Solidni tumori pojavili su se posle 10, 15 godina u povećanom broju, ali su i agresivniji. Ako ste ranije, na primjer, na mozgu imali tumor koji je lokalizovan u čeonom, potiljačnom ili slepoočnom režnju, sada imate od čeonog do sljepoočnog i sve više i više takvih. Bukvalno su tumori postali bolesti mozga! Ne treba zaboraviti ni efekat hemijskog zagađenja koje je bilo prisutno, a o osiromašenom uranijumu da i ne pričam", rekla je ona.

Prema njenim riječima, korišćenje osiromašenog uranijuma nije dovelo samo do pojave onkoloških bolesti, već i do porasta steriliteta kod muškaraca, porasta autoimunih bolesti svih vrsta, patoloških trudnoća, ali i određenih mentalnih smetnji kod dece rođene u tom periodu.

Bojni otrov

Čuveni onkolog dr Vladimir Kovčin kaže za Kurir da je "osiromašeni uranijum, nažalost, samo kap u moru", jer tu je bilo drugih veoma opasnih hemijskih jedinjenja koja izazivaju malignitet, a zagadila su vodu i zemlju širom Srbije.

"Osiromašeni uranijum ostaje tamo gde je bačen i tu dosta zavisi od količine jonizujućeg zračenja koju neko primi, a što de fakto dovodi do kancera. Ipak, strašno je i hemijsko zagađenje nastalo gađanjem Bariča, Petrohemije i trafostanica iz kojih se izlio piralen, ugljovodonično jedinjenje koje se ubraja u bojne otrove. Crni dim koji je kuljao na Bežaniji kada su pogodili trafoe bio je zapravo bojni otrov. To je kancerogena materija koja utiče ne samo na disajne puteve kada je udahnete već i na jetru i digestivni trakt. Takođe, to je otišlo u zemljište i vodotokove i mi danas pijemo vodu, jedemo hranu iz te zemlje... Evidentan je porast malignih bolesti, ako smo 1999. imali nešto više od 20.000 novooboljelih od karcinoma, sada smo na 35.000 novih slučajeva godišnje", kaže Kovčin, dodajući da znatnu ulogu u svemu igra i stres koji su naši građani tada pretrpeli, a koji uzrokuje pad imunološkog sistema.

Shvatiti ozbiljno

Poznati ginekolog dr Vanja Milošević rekao je za Kurir da je zdravlje nacije ozbiljno ugroženo, da je za više od 50 odsto povećan broj karcinoma kod mladih, kao i da se plaši da je ovo samo početak.

"Narod se mora osvestiti, jer nam preti katastrofa! Boli me što su pojedini obesmislili što je na nas bačeno preko 8.000 tona osiromašenog uranijuma, što su piralen i drugi otrovi iscurili u vodu i zemlju... Svaki šesti par danas ima problem s plodnošću, sve više dece dobija karcinom, leukemiju... Skoro svaki dan na konzilijumu imamo neki takav slučaj, pa i kod parova rođenih posle 1999. godine... Pogledajte svoje okruženje, siguran sam da znate pregršt parova koje muči sterilitet, a nije tako bilo do pruje 24 godine. Struka mora da se angažuje, da digne svoj glas, da ispita kritična mjesta, ali i da se radi na prevenciji, da ljudi redovno posjećuju onkologa, ginekologa i druge ljekare, da nema čekanja mjesecima... Treba li da čekamo da svaki drugi par ima problem s plodnošću? Treba li da dočekamo da nećemo imati kome da ostavimo ove auto-puteve koje gradimo? Svako ko ne shvata ozbiljnost zdravstvenih posledica NATO bombardovanja Srbije ili nije dobronameran ili je krajnje neinteligentan", kazao je Milošević za Kurir.

Italijanski sud priznao vezu: Vojnici dobili odštetu

Istražna komisija italijanskog parlamenta objavila je još 2018. godine zvaničan zaključak u kom se navodi da "postoji jasna veza između izlaganja osiromašenom uranijumu i obolevanja od najtežih bolesti italijanskih vojnika koji su bili u misijama na Kosovu, u Bosni, Iraku i Avganistanu".

Prve pravosnažne presude pred italijanskim sudovima donesene su 2010. i 2011, a njima se bivšem italijanskom vojniku Vinčencu Bjondi, koji je boravio na Kosovu za vreme i nakon NATO bombardovanja, a posle toga obolio od papilarnog tiroidnog karcinoma, kao i članovima porodice vojnika Valerija Aleksandrea Melisa, koji je takođe bio na Kosovu, a preminuo od Hodžkinovog limfoma, određuje naknada štete od strane države. U obrazloženju presuda navodi se da je njihova bolest "posljedica izloženosti osiromašenom uranijumu". Niški advokat Srđan Aleksić, u ime boraca rata na KiM i bombardovanja SRJ, svakog meseca podnosi po 10 tužbi protiv NATO zbog posledica dejstva osiromašenog uranijuma. Do sada je podnijeto 350 tužbi, a odšteta za svaku dobijenu presudu mogla bi da bude milion eura.