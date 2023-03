Profesor medicinske škole na Zvezdari je navodno davio đaka i izgovorio mu je jezive riječi.

Profesor fizičkog vaspitanja J. M. iz Srednje medicinske škole na Zvezdari davio je u ponedeljak jednog učenika i rekao mu: "Ajde sad da mi pop***š!". A pred kraj polugodišta gurnuo je tri djevojčice na času!

"On je u decembru tri učenice gurnuo na času zato što su se nasmijale kad je nešto objašnjavao. Tada je održan sastanak tima za prevenciju nasilja, dobio je pisanu opomenu direktorke škole, a upućen je i na pohađanje akreditovane obuke na temu umijeća komunikacije s djecom. Bio je pojačan i nadzor nad njegovim radom, dok je učenicama smanjena ocjena iz vladanja zbog nepoštovanja profesora, odnosno smijanja na času", otkriva izvor.

Sagovornik otkriva i da je profesor potvrdio da je to uradio i rekao da bi ponovo postupio isto. "Očito da ta obuka umijeća komunikacije nije urodila plodom, s obzirom na to da je u ponedeljak uhvatio jednog dječaka za vrat i rekao mu: 'Ajde sad da mi pop***š!'. Tom djetetu je izletjela lopta do njegovog kabineta koji je u sklopu fiskulturne sale. Dječak je krenuo po loptu, on ga je otjerao, a posle ga je uvukao u kabinet i uhvatio za vrat. Nije bilo svjedoka jer se to odigralo u kabinetu, ali ljekar je utvrdio da dijete ima sitne podlive po vratu i ruci. O svemu je obaviještena i policija", tvrdi izvor.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da neko iznosi optužbe njegov račun. Kurir je 2019. godine razgovarao s nekoliko roditelja koji su pisali peticiju protiv pomenutog profesora. Oni su ga tada optuživali da se prema djevojčicama ponaša nedolično, da ih pipka dok rade vježbe, kinji, ulijeće bez kucanja u svlačionicu dok se presvlače, a da je jednoj učenici tada čak i podizao majicu! Rekli su i da je na čas dolazio u majici s natpisom "Ajde da ga mjerimo", što su ocijenili kao neprimjereno za jednog profesora. Takođe, neke učenice koje su tada bile na poštedi upisivao je kao da nisu na času.