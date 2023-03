U školi u Smederevu došlo je do fizičkog obračuna između jednog učenika i profesora.

U Tehničko-tehnološkoj i poljoprivrednoj školi "Despot Đurađ" u Smederevu došlo je do fizičkog obračuna između jednog učenika i profesora. Do incidenta je došlo kada je nastavnik oteo učeniku mobilni telefon koji je on koristio na času.