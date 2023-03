Novosađanka Irena R. (35) koja je poginula u nesreći na Kopaoniku, kako se saznaje, biće sahranjena u srijedu, a njena majka Izabela nije mogla da sakrije suze, tugu i bol i samo je kratko rekla: "Užas! Nema je više! Strašno!".

Izvor: Facebook

Plačući je kratko potvrdila da će njena ćerka biti sahranjena na gradskom groblju u Novom Sadu u srijedu u 14.15 časova.

Irena je živjela u porodičnoj kući u Veterniku do razvoda svojih roditelja kada se sa majkom preselila u Novi Sad. Njene komšije i dalje ne mogu da vjeruju da neće vidjeti njen veseli osmjeh.

,,Bila je divno dete. Dugo je znam. To je jedna čestita porodica bez obzira na to što su joj se roditelji razveli. Otac i majka su ostali u dobrim odnosima i odgojili su dvije divne djevojke. A, šta reći za Irenu sem da je bila divna djevojka. Vrijednica velika. Samo je učila, bila odličan đak i student i odmah nakon studija se zaposlila i praktično osamostalila da ne zavisi ni od koga. Velika je to tragedija za nas a možete zamisliti kako je porodici tako divne djevojke. Strašno ", ispričala je komšinica pokojne Irene.

Irena je završila Pravni fakultet kao jedan od najboljih studenata generacije sa prosjekom preko 9,50 i odmah je nastavila da se usavršava na postdiplomskim studijama, a počela je i da radi kao asistent u Višoj poslovnoj školi, zatim na jednom privatnom pravnom fakultetu sve dok se nije zaposlila u kancelariji izvršitelja Vujadina Masnikose, koji za nju ima samo riječi hvale.