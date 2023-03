U subotu oko 22.30 časova u Dunav se prevrnuo čamac na kojem su bile četiri osobe, a samo je jedna uspjela da ispliva.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Jedinica za bezbjednost na rekama od sinoć traga za Milošem M. (37), Nenadom T. (38) i Milanom N. (36) koji su sinoć oko 21 sat ispali iz čamca kod Pančevačkog mosta. Iz Dunava je uspio samo da ispliva Mane K. (37). Kako je potvrđeno za "Blic", Manetu je nakon što je došao do obale pružena sva pomoć, a on je u policiji ispričao do detalja šta se dogodilo kako bi pomogao da se njegovi prijatelji pronađu.

"Uhvatio sam se za plutu za sjedenje i na njoj plivao do obale. Njih trojica su ostala kod čamca, dozivali su upomoć, ali nikoga nije bilo oko nas", objasnio je Mane. Prema njegovim riječima, tada je duvao jak vetar zbog čega ih je jedan talas "podigao". "Kad nas je drugi poklopio, bilo je dosta vode i bili smo teški, zbog čega je čamac počeo da tone i prevrnuo se", rekao je on.

On je, prema pisanju medija, tokom davanja izjave policiji bio vidno potresen i iscrpljen. Kako navode izvori pojedinih medija, on je bio sav izgreban, jedva je stajao na nogama, a bilo mu je i teško da sve ispriča šta se dogodilo.

Mane psihički loše

Mane je, prema riječima prijatelja i poznanika, fizički dobro, ali je psihički loše. Njega ipak to ne spriječava da učestvuje u potrazi za svojim prijateljima.

Inače, danas je Sofija, žena Miloša Markovića, apelovala na sve ljude dobre volje koje imaju čamce, dobrovoljce koji imaju gumene čizme i opremu, ali i na sve one koji bi mogli da izađu na teren kroz to šiblje na potezu od borčanske strane kod Pančevačkog mosta pa do Pančeva da im pomognu da pronađu njihove najdraže. U međuvremenu, pronađen je ranac sa ličnim stvarima jednog od nestalih.