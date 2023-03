Četvorica mladića su sinoć poslije večere ušli u čamac koji je ubrzo potonuo, a samo jedan od mladića je uspio da ispliva.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Dunav se pretražuje cijelom dužinom od Ade Huje do Zemuna nakon što su sinoć četri muškarca ušla u mali čamac nakon večere u jednom restoranu kod Pančevačkog mosta, a čamac se ubrzo prevrnuo. Jedinica za bezbjednost na rijekama od sinoć traga za Milošem M.(37), Nenadom T. (38) i Milanom N. koji su sinoć oko 21 sat ispali iz čamca kod Pančevačkog mosta. Iz Dunava je uspeo samo da ispliva Mane K. (37).

"Riječna policija je odmah uključena u potragu, pa tako i od jutros tim za potrage traži trojicu muškaraca koji su nestali. Jedan od četvorice muškaraca uspio je da se spasi i tako je pozvao pomoć. Sumnja se da su nestali bili pod dejstvom alkohola, a vremenski uslovi im nisu išli na ruku zbog jake košave", kaže sagovornik Kurira i dodaje da su oni ubrzo ispali iz čamca:

"Pokušali su da se spase tako što su se držali za čamac, ali su ubrzo nestali pod vodom što zbog hladnoće, što zbog činjenice da jedan od njih nije bio plivač." Beogradski alas Renato Grbić kaže za Kurir da su se mladići prevrnuli iz nestabilnog i plastičnog čamca na nekih 100 metara od obale.

"Uslovi za plovidbu nisu bili dobri sinoć i to ih je koštalo toga da se prevrnu, a samim tim i četri krupna muškarca u jednom takvom čamcu", kaže Grbić i dodaje: "Onaj ko zna sve jeste muškarac koji je u Urgentnom centru i on je taj koji može ispričati kako je došlo do tragedije."

Pogledajte 02:08 Renato Grbić o prevrtanju čamca kod Pančevačkog mosta Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Sagovornik dodaje da su svi uključeni u potragu nakon nestanka. "Vatrogasci traže sa kopna gde je nepristupačan teren u blizini obale, a rečna policija traga sa obale. Takođe, uključeni su prijatelji nestalih koji od ranog jutra svojim čamcima tragaju za njima", kaže Renato i nada se da će nestali biti nađeni, iako dodaje da je što više vreme prolazi gotovo neizvesno da su se mladići utopili.

Vidi opis DRŽALI SE ZA ČAMAC, ALI SU UBRZO POTONULI! Ovo je mjesto gdje su nestala trojica mladića na Dunavu, vraćali se sa večere Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 10 / 10

Inače, nestali imaju porodicu, a jednom od njih je žena trudna. Oni žive u istom mestu pored Zemuna.