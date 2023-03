Vladiku Grigorija vernici su pitali kako da se izbori sa bolešću kakav je karcinom.

Izvor: Instagram/vladika.grigorije

Vladiku Grigorija vernici često pitaju za savete kada imaju dileme oko verskih, životnih, ali i etičkih pitanja. Vladika je aktivan na društvenim mrežama, gde često sa svojim pratiocima deli svoje mišljenje i stavove o raznim društveno-političkim temama, ali i dilemama koje muče vernike.

Ranije je bilo pitanja da li žene smeju da se pričešćuju za vreme menstruacije, da li smemo da radimo kada je crveno slovo, da li treba nositi crninu, da li treba verovati u horoskop itd. Vernici su postavili pitanje Grigoriju o bolesti koja kosi Srbe - karcinomu i kako se izboriti i ostati pishički jak u najtežim trenucima:

"Pitali ste me kako se izboriti sa bolestima kao što je kancer? I kako se ne naljutiti na Boga koji je dopustio da dobijete takvu bolest? Što se tiče te bolesti koja se često pojavljuje kod nas i kod naših bližnjih, mogu samo da kažem iskustvo jednog mog prijatelja koji je prošao kroz takvo okruženje. A to iskustvo glasi, da je on shvatio da je mnoge stvari u životu mogao da rešava svojim sopstvenim moćima, ali je u ovom slučaju shvatio da tu svoju nadu treba da položi na Gospoda. To je bio trenutak kada se čovek predaje u ruke Božije, a samim tim dobija energiju od Boga koja mu je neophodna da izdrži tu bolest, a onda i on opet može da uzme učešća sa tom energijom u prevazilaženju bolesti. Dakle, uvek nam je potreban Bog i uvek se događa ta sinergija: ili mi dajemo od sebe, pa nam Bog pomaže, ili molimo Boga da on da od sebe, kada mi nemamo ništa da damo, pa onda opet zajedno izlazimo iz iskušenja", napomenuo je on.