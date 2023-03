Bivši političar i poznati biznismen Srđan Egić (42) uhapšen je zbog sumnje da je u Novom Sadu silovao devojku.

Bivši političar i poznati biznismen Srđan Egić (42), kako se nezvanično saznaje, uhapšen je zbog sumnje da je 8. marta u Novom Sadu silovao devojku iz Kule.

Egić je diplomirani politikolog za međunarodne odnose, magistar i doktor ekonomskih nauka, specijalista za međunarodnu razvojnu ekonomiju. Rođen je u Vukovaru. Od 2008. do 2013. godine bio je direktor Slobodne carinske zone Novi Sad AD kada ga je smenila vladajuća Srpska napredna stranka. Od 2009. do 2012. godine bio je volonterski savetnik tadašnjeg gradonačelnika Novog Sada Igora Pavličića (DS) a od 2014. do 2016. godine bio je direktor Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici.

U njegovoj biografiji se navodi da je osnivač više uspešnih IT kompanija i da je član MENCE u Novom Sadu. Takođe piše da je nosilac crnog pojasa u džudou, da trči maraton i da je otac dve ćerke. Bio je na listi Ujedinjene demokratske Srbije na parlamentarnim izborima 2020. godine, koalicije koju su osnovali SRBIJA 21 i Vojvođanski front predvođeni Ligom socijaldemokrata Vojvodine, Strankom moderne Srbije i Građanskim demokratskim forumom.

Podsetimo, devojka iz Kule je u policiji saopštila da se sa Egićem upoznala preko društvene mreže "Fejsbuk" i da je on nju pozvao na piće u sredu 8. marta. Navodno joj je obećao da će joj pomoći da pronađe stan i posao. Pod izgovorom da je svuda u gradu gužva zbog proslave Dana žena odveo ju je u stan. Tamo je od nje tražio da imaju sek*ualni odnos što je ona odbila, a on ju je, kako je navela, putem sile primorao na odnos.