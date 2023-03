U školi u Srbiji došlo je do fizičkog obračuna između jednog učenika i profesora, a nastavnik je suspendovan.

Profesor matematike u Tehničko-tehnološkoj i poljoprivrednoj školi "Despot Đurađ" u Smederevu suspendovan je sa nastave, dok se disciplinski postupak vodi protiv dvoje učenika drugog razreda zbog incidenta koji se dogodio na času. Kako se saznaje, cio slučaj se i dalje ispituje, odnosno na terenu su sada i predstavnici Školske uprave Požarevac, tijela pri Ministarstvu prosvete Srbije. Profesor je dao izjavu prošle nedelje, a u petak su u školi saslušani i učenici, akteri ovog događaja, u prisustvu roditelja.

Disciplinski postupak vodi se i protiv dva učenika - jednog koji se sukobio sa profesorom i drugog koji je sve to snimao mobilnim telefonom iz klupe. Sve se dogodilo u srijedu, 1. marta, na času matematike u ovoj smederevskoj srednjoj školi. Na snimku se vidi se da profesor drži čas, a onda nešto govori učeniku (taj dio snimka nema ton) do koga kasnije dolazi i uzima mu mobilni telefon iz ruke. Učenik žustro ustaje za profesorom, vuče ga i cima za ruku, ne bi li vratio svoj telefon nazad.

U cijelom tom okršaju, u jednom momentu profesor obara učenika na katedru, on kreće da pada, ali uspijeva da ostane na nogama, nakon čega on kreće da gura profesora. Incident se završava tako što nastavnik napušta učionicu. Na snimku se vidi i da se grupa drugih učenika smije na cio događaj. Sve ovo iz klupe snima neko od učenika. Kako se saznaje od mještana Smedereva, za nastavnika koji već dugo radi u ovoj srednjoj poljoprivrednoj školi, niko nikada ništa loše nije rekao niti čuo. "On je pozitivan lik, voli da se šali. Živi na selu, često je pomagao u školskoj ekonomiji, učestvovao je uvijek i u hranjenju i brizi oko životinja", kažu mještani koji ga poznaju.

Pokrenuta i peticija podrške profesoru

Ova objava izazvala je veliki broj komentara i u svima je izražena podrška profesoru. Takođe, prije dva dana pokrenuta je i onlajn peticija koja za sada ima nešto manje od 1.000 potpisa. Podsjetimo i na to da je cio slučaj okarakterisan kao treći, najviši, crveni stepen nasilja.

Šta je treći nivo nasilja

Kako se navodi u Pravilniku o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, na trećem nivou, a što je ovdje i slučaj, "aktivnosti preduzima direktor sa timom za zaštitu, uz obavezno angažovanje roditelja i nadležnih organa, organizacija i službi (centar za socijalni rad, zdravstvena služba, policija i druge organizacije i službe)". Treći nivo nasila podrazumava naročito sledeće oblike fizičkog nasilja i zlostavljanja: tuča, davljenje, bacanje, prouzrokovanje opekotina i drugih povreda, uskraćivanje hrane i sna, izlaganje niskim temperaturama, napad oružjem.

Takođe, u pravilniku stoji da "uvek kada je zaposleni počinilac nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja prema djetetu i učeniku u ustanovi, direktor preduzima mjere prema zaposlenom, u skladu sa zakonom, a prema djetetu i učeniku mjere za zaštitu i podršku (plan zaštite) na osnovu Pravilnika o protokolu". U Pravilniku se navodi i da zaposleni ne smije svojim ponašanjem da izazove ili doprinese nasilju, zlostavljanju i zanemarivanju. U školi važi pravilo nulte tolarencije na bilo kakvo nasilje.

