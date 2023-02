Ovaj nesvakidašnji izlet na najvišu zgradu u Beogradu snimio je uz pomoć profesionalnog drona.

U želji da naprave što ekstremniju fotografiju sebe, ljudi rizikuju da budu povrijeđeni ili da izgube život, a među najčešćim avanturama je selfi sa najviših građevina na svijetu. Tako je jedan nepoznati mladić napravio je nevjerovatan selfi na najvišoj zgradi u Srbiji, tačnije na Kuli Beograd. Na videu koji je tom prilikom snimio vidi se kako uživa prkoseći visini dok pogled na panoramu oduzima dah.

Ovaj nesvakidašnji izlet na najvišu zgradu u Beogradu snimio je uz pomoć profesionalnog drona, dok je ležerno hodao po najvišoj konstrukciji na Balkanu, i to bez adekvatne zaštitne opreme - šlema, čizmi i prsluka.

Dron opremljen kamerom visoke rezolucije snimio je naš glavni grad sa visine od 150 metara! Doduše, rezultat je spektakularni snimak koji oduzima dah. Od ovoga bi se svakome zavrtilo u glavi - Beograd je bio na dlanu.

Građani su u nevjerici posmatrali i strahovali da će se desiti najgore, a u komentarima se iznijeli svoje utiske: "Ko je ovo, ima m**a do prizemlja kulčine...", "Ko ovog više pušta da se pentra po zgradama", "Jedva čekam da padneš majmune", "Dlanovi mi se znoje dok ovo gledam", "Uhapsiti debila!", "Pritisak mi skočio samo od gledanja", bili su samo neki od komentara.

Momak je svoj poduhvat okačio na svoj Tviter nalog. Ako se ne plašite visine - uživajte:

Inače, Kula Beograd koja "raste" u okviru projekta "Beograd na vodi", najviša je zgrada u Srbiji, ali i na prostoru nekadašnje Jugoslavije, a zahvaljujući svojoj veličini, skulpturalnosti i poziciji na samoj obali rijeke može se reći da je i budući simbol srpske prestonice i prava turistička atrakcija.

Do vrha Kula se ide liftom do 38. sprata, pa stepenicama do poslednjeg 42. sprata!