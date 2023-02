Bojan Hrvatin je prvi sklopio sporazum sa Tužilaštvom, a dobio je status svjedoka-okrivljenog i robiju od 15 godina, danas na suđenju iznosi svoj iskaz.

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom i oružjem i druga krivična djela. U sudnici se prvo nastavilo sa gledanjem fotografija koje je policija sačinila posle hapšenja kriminalne grupe, u februaru i aprilu 2021. godine.

Nakon pregleda foto dokumentacije, na red je došlo svjedočenje svjedoka okrivljenog Bojana Hrvatina. On iznosi svoja saznanja o klanu kao i o delima u kojima je učestvovao. Do detalja je opisao kako je namamio Gorana Goksija Veličkovića i kako su se upoznali.

"Što se tiče Veličkovića do 3. avgusta 2020. godine, poznavao sam ga i prije odlaska u zatvor, na viđanje sa Goranom sam otišao jer sam imao mušteriju koja je htjela veću količinu kokaina za inostranstvo, rekao mi je zajednički prijatelj znaš Gorana, da mogu da pričam sa njim u vezi tog posla. Goran mi je rekao da ima kokain, da mu je kvalitetna roba, da ako nađem nekoga da će mi umanjiti za neki euro i da počnemo da sarađujemo kao i braća Budimir. Goran Veličković je bio Žuti na Skaju, a prijatelj Čikago. U tom kratkom periodu Goran, Čikago i ja radili par poslova, oko 30ak kila. Ja bih se kasnije nalazio sa Goranom i Čikagom, gdje bi mi dao pare za braću Budimir, a ostalo bi podijelili. Posle par viđanja, Goran me je pitao da li planiram da se vratim na utakmice Rada, bila je korona, ja sam rekao ne, da me ne interesuje. On mi je rekao da bi on išao na utakmice, ali neće jer se ne slaže sa vodećom grupacijom i osuo drvlje i kamenje po Veljku i Principima u tom navijačkom smislu."

Hrvatin je dalje govorio o tome kako je stupio u komunikaciju i sa Markom Miljkovićem, kao i sa Veljkom Belivukom. Kada je počeo da komunicira sa njima i kada su shvatili da Hrvatin poznaje Gorana Veličkovića, pitali su ga da li želi da ga navuče, a da ga oni ubiju.

"Pitali su me (Veljko i Marko): "Brate što ne kažeš da znaš Žutog?" Rekli su mi da je dupljak, Miljković je rekao da je htio da ga ubije, Veljko je rekao da ne vjeruje da je Goran htio da ga ubije, otjerali su ga iz grupe i sa stadiona. Tada me je pitao Miljković da li hoću da navučem Gorana da ga ubiju, pristao sam iz tri razloga - iz keša, jer sam sa njima u grupi i treći razlog ja sam nekako pored Miloša i Marka se sprijateljio sa Miljkovićem. Miljković je hvalisavac po prirodi, on je meni tada direktno rekao da smo mi sa kavčanima, da je Zvicer top burazer. Ja sam znao da smo mi u škaljarsko kavačkom ratu sa kavačima, iz tog razloga sam sa Miljkovićem pričao kada bude posao da se ubije neko iz škaljarskog klana i može da se dobije neka para, da računa na mene.

U navijačkom smislu ima tih tuča, nije to to, a u kriminalnom dok se ne okrvimo ne može da postoji neko povjerenje i sa strane njih da mogu da iznesem to. U tom smislu sam najviše pristao da učestvujem u navlačenju Gorana Veličkovića. Postojala su dva plana, prvi plan se nije ostvario. Pitali su me za njegove navike, gdje ja mislim da bi mogao da dođem sa njim a da ga oni ubiju. Goran se pazio, nije imao mnogo ljudi. U tom periodu kada smo se viđali Goran me je ostavljao na parkingu ispod moje ulice, rekao sam da je taj parking idealno mjesto. Braća Budimir su se složila, Veljko i Marko nisu znali o čemu se radi, u tim danima su otišli da obiđu taj parking i legitimisala ih je interventna jedinica. Rekli su da im odgovara parking i pitali su me kad se vidim sa njim da mu dam pare, da ga oni dižu. Pitali su da li bih mogao da ga navučem, nisam znao da je Radnička 32, ali sam znao koji parking. Moje mišljenje je da ga ne zavlačimo tu da dolazi, potencirao sam parking ispod moje ulice i spomenuli su mi da su oni tada već dizali nekoga i komentarisali ga kao 'svinju'."

Svjedok saradnik je potom detaljno objasnio da je plan bio da ga otmu sa tri auta, da mu se jednim vratima zagrade vrata vozača na parkingu, drugi da stane iza a treći da bude kombi. Plan je bio da budu obučeni u policijske uniforme i da se predstave kao policajci, da glume inspektora i da "uhapse" i njega da bi izgledalo vjerodostojno.

"To je bilo neposredno prije ubistva na Krfu, ili malo posle toga. Tada iznenada mijenjamo plan. Ja sam čak kupio kokain od njega, bila je i njegova žena Jelena tada sa njim. Ali sa tim se stalo. Pričaću i o Šarcu. Poznato mi je da je u julu 2020. kod Lalića, gledali neke snimke iz Butika 3, tada sam saznao da je neprijatelj nama, odnosno Veljku. Sada mogu da kažem da je pripremanje ubistva na Krfu promijenilo plan za Veličkovića", rekao je Hrvatin. On je naveo da ga je u tom periodu Veličković pitao da li zna gdje može da nađe pištolj na ulici da kupi, ali da mu je svaka ponuda koju mu je poslao bila skupa.

"Ubrzo sam im rekao da Goran traži pištolj da kupi i Veljko je rekao 'hajde da mu ponudimo naše'. Slikali smo dva pištolja, rekao je Veljko da mu kažem 1.200 eura i on je pristao. To veče, bili smo svi, mislim na Belivuka, Miljkovića, Lalića i braću Budimir, Veljko je rekao mjesto gdje treba da ga dovedem i ostalo je samo da se dogovaramo dalje. Sutradan ujutru, Belivuk je malo pričao o tome, prepustio je Miljkoviću da iznese sve. Plan je bio sledeći, Miljković je stariji lik koga znam iz Zabele, diler je oružja, svaka robija mu je bila za to. Miljković je izvadio još jedan skaj aparat, da se preko njega spojimo a da ja prenosim Goranu. Gledali smo da sve utanačimo da ne bude sumnje sa Goranove strane", opisao je kako su tekle pripreme za ubisto Gorana Veličkovića.

Miljković se, kako je naveo, predstavio kao "Matori", a Veličkovića su ubijedili da Matori čini uslugu Hrvatinu jer se znaju iz zatvora i zato mu dva pištolja praktično nudi po cijeni jednog. Hrvatin je opisao da je poruke prosleđivao Goranu Veličkoviću i da je on povjerovao i pristao na to. "Rečeno je da je iz Beograda, ali da ima njive oko Beograda. Kupovali smo malo vremena da spremimo akciju otimanja. Namještali smo sve da pristane da dođe sam i uspjeli smo u tome. Bitno je bilo da auto kojim ću ga voziti bude 'smart', da slučajno ako Goran krene sa nekim nema gdje da sjedne, ali i zato što je taj auto imao štek prostor", otkrio je zašto je Goran Veličković otet u centru Beograda smartom.

Prije otmice Veličkovića, kako je naveo, Miljković i Belivuk su mu prvi put pokazali put, odnosno kuda da ide do isključenja za Ritopek.