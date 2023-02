Bivši košarkaš, Miladin Kovačević, poznat po nasilničkom ponašanju, danas se pojavio u Prvom osnovnom sudu Beogradu, zbog fizičkog nasilja nad bivšom devojkom.

Izvor: MNPress

Miladin Kovačević, bivši košarkaš danas je stigao na suđenje u Prvi osnovni sud u Beogradu, zbog optužbi da je bio nasilan prema nekadašnjoj devojci Tini T. 16. septembra 2020. godine. Kovačević se tereti da je 16. septembra 2020. godine oko 2 sata u Beogradu, u Hercegovačkoj ulici pretukao devojku koja je zbog povreda završila na bolničkom lečenju.

Oštećena Tina T. je izjavila da je 16. septembra oko 1 čas posle ponoći, po prethodnom dogovoru sa osumnjičenim Miladinom Kovačevićem došla u stan u kom je on boravio gde su se i posvađali, da bi je potom osumnjičeni desnom rukom uhvatio za kosu, a potom oborio na pod i tako je vukao po hodniku zgrade od ulaznih vrata stana do lifta.

Prema navodima oštećene, on je sve vreme izgovarao pretnje, te joj je, dok ju je držao za kosu, otvorenom šakom udario šamar u predelu desne strane lica, a zatim i pesnicom u predelu desne strane glave, nakon čega je naglo pustio, usled čega je ona glavom udarila u pod.

Bivšem košarkašu ovo nije jedini incident i nasilničko ponašanje, on je u maju 2008. godine u studentskom klubu u Bostonu brutalno pretukao kolegu s fakulteta.

Miladin je do tada bio nepoznati dvadesetogodišnjak koji je studirao i igrao košarku za Univerzitet Bingamton. U maju 2008. godine Kovačević je (visok oko 205 cm, preko 120 kilograma) udario pesnicom, a potom i šutirao kolegu studenta Brajana Štajnhauera (175 cm, 58 kg) u jednom lokalnom baru. Brajan je naredna tri meseca proveo u komi.

Izvor: instagram.com/marathon_b, youtube/printescreen

Vlada Srbije je tada platila milion dolara odštete porodici žrtve, da bi se slučaj vodio pred domaćim sudovima. Osuđen je na dve godine i tri meseca, a odležao malo manje. Po izlasku, vratio se košarci, potpisavši za nižerangirani klub "Meridijani". Kada su gostovali u Smederevu, Kovačević je, kako su pisali mediji, pljunuo, oborio i šutnuo protivničkog igrača.

Stvari za pretučenog Amerikanca nisu išle dobro. Nakon izlaska iz kome, iznova je učio da hoda i jede. Zahvaljujući velikim naporima lekara, danas funkcioniše normalno, a čak i trči maraton:

"Bio sam u komi tri meseca, veoma dugo... Kad sam se probudio imao sam 43 klograma, sama kost i koža, mišići su mi atrofirali. Nisam mogao ništa. Ovo kako danas izgledam, u to je uloženo hiljade sati. Da bih bio ovako funkcionalan, da šetam, trčim, jedem samostalno, morao sam da radim kao nikad pre. Trebalo je mnogo vežbe svakoga dana. Najveći izazov je bio da se sam premestim sa invalidske stolice na krevet. Bojao sam se bola. A onda je bol počeo da me motiviše. I, evo me, sada trčim maraton" svojevremeno je rekao ovaj momak.

Na društvenim mrežama Brajan redovno objavljuje footgrafije. Ujedno, deo je organizacije koja je i pokrenuta inspirisana njegovim neverovatnim oporavkom. Minds Over Matter se bavi pomaganjem ljudima koji imaju teške povrede glave, a Štajnhauer je uključen u njihov rad.