Marko i Milica iz Trebešnjice kod Paraćina su brat i sestra koji su glavni osumnjičeni za ubistvo maćehe Marine.

Marko P. (23) iz Trebešnjice kod Paraćina koji se sumnjiči da je brutalno ubio maćehu Marinu M. (50), a zatim sa sestrom Milicom P. (27) zlostavljao i izbo oca Miloša P. (58) saslušan je sinoć u Višem javnom tužilaštvu u Paraćinu, gdje je priznao zločin.

Osumnjičeni je ispričao sve do detalja, renosi Kurir. "Marko P. je zajedno sa sestrom Milicom P. izvršio krivično djelo teško ubistvo maćehe Marine M. i to iz bezobzirnog nasilničkog ponašanja", kaže izvor upoznat sa slučajem i dodaje: "Rođeni brat i sestra se sumnjiče da su zajedno ubili maćehu, a zatim pokušali da ubiju oca Miloša P. i za to krivično djelo im se stavlja na teret pokušaj ubistva.

Kako kaže sagovornik, iako je Marko P. priznao zločin, njegova sestra nije bila u stanju da iznosi odbranu u prostorijama tužilaštva u Paraćinu. "Osumnjičeni Marko P. se dobro držao na saslušanju, dok je njegova sestra bila vidno uzrujana i nije bila u stanju da govori. Tužilaštvo je dobilo izvještaj da je ona bolesna, pa je samim tim oslučeno da sada ne iznosi odbranu", kaže izvor upoznat sa slučajem i dodaje: " Tužilaštvo je naložilo vještačenje obe osumnjičene osobe, i veruje se da će to pomoći u daljoj istrazi. Za sada istraga za ubistvo Marine M. vodi se protiv oboje".

Više javno tužilaštvo u Paraćinu je predložilo nadležnom sudu da se odredi pritvor za Marka P. i njegovu sestru Milicu P. u trajanju do 30 dana po svim osnovama, a sud je taj predlog prihvatio. Pa da podsjetimo, Marina M. zvjerski je ubijena u nedelju uveče u svojoj porodičnoj kući u selu Trebešnjica kod Paraćina, a pomahnitali Marko P. i njegova sestra Milica P. nakon zločina otišli su svojoj kući koja se nalazi na 500 metara od maćehine i stravično 41 put izboli oca Miloša P. nožem, a kad im se nož istupio nastavili su da ga tuku metalnom šipkom.