Za ubistvo i pokušaj ubistva se tereti mladić Miloš P.

Miloš P. (50) povrijeđen je sinoć nakon što su ga, kako se sumnja, sin i ćerka napali u porodičnoj kući u Trešnjevici kod Paraćina, a nakon hapšenja mladića, otkriveno je da je on, kako se sumnja, ubio i svoju maćehu Marinu M. On je u policiji rano jutros dao izjavu da je usmrtio svoju maćehu, a izlaskom patrole na lice mjesta, preminula je zatečena u ležećem položaju na stomaku, a zatečeni su i tragovi krvi oko nje. Kako mladić tvrdi, on je prije nego što je napao svog oca, ubio Marinu M.