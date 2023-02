Jedan korisnik Redita postavio je kamere u dvorištu, a na snimku je vidio svog komšiju.

Izvor: Mondo/Marko Čavić

Iako mnogi ne veruju u crnu magiju, veliki broj ljudi zazire od same pomisli da im neko želi nešto loše. Jedan korisnik Redita požalio se na ovoj društvenoj mreži, da je nakon što je postavio kamere na kuću, na snimku vidio komšiju, kako mu, prema njegovim riječima, baca magiju. On je upitao i za savjete, jer ga je činjenica da mu neko želi zlo, prilično uznemirila:

"Pozdrav svima. Nahvatao sam komšiju kako mi radi neke rituale. Nedavno sam ubacio kameru u garaži i lik to nije skontao. Prišao je do ograde, bacao nešto kod mene (ujutru nije bilo ničega, vrv je so ili tako nešto), gledao u nebo (vrv mjesec) pa se okretao prema mojoj kući i trzao se kao da jebe u dogiju. To je uradio 3 puta i otišao. Ako neko zna kako da napravim snimak da se ne vidi pozadina već samo on (jer može da se skonta gdje živim), rado ću objaviti ovde.

Da li mogu da ga tužim za ovo? Vjerujem da ne, mada me i mrzi da se vucaram po ustanovama.

U suštini, ja u ovo ne vjerujem, ali sama činjenica da mi neko želi loše me nervira i sam sam sebi baksuz.

Njemu ništa loše nisam uradio. Ovdje sam se doselio prije 7 godina. U početku sam bio par puta kod njega i on kod mene. Kasnije sam imao više obaveza, a i bili su naporni, pa sam se udaljio. Inače ima sina koji ima 18 godina i ne izlaze nigde, ima neku gu*icu kao baba. Više puta me je pitao da ga vodimo u teretanu sa mnom i u izlazak. Mislim da me mrzi zbog toga ili kao hoće da meni nešto sredi pa da sinu bude bolje. Barem tako kažu neki tekstovi koje sam našao na netu Elem, šta da mu radim?", napisao je on.