Ispovijest stjuardese o nestalim bebama u Srbiji šokirala je javnost.

Izvor: YouTube/printscreen/The Telegraph

Bivša stjuardesa "JAT-a" Milica Luković govorila je na temu nestalih beba u Srbiji i šokirala je javnost. Ispričala je da je u periodu od 1974. do 1979. godine u avionima, koji su letjeli za Ameriku, viđala neobične žene sa novorođenim bebama koje su bile specifične po tome što tokom leta, koji je trajao i po deset sati, nisu plakale.

Kako je navela, takve žene su dispečeri, koji su bili nadležni za praćenje aviona, nazivali "Rumunke". Istakla je da joj tad ništa nije bilo sumnjivo ali da su joj se posle više od 40 godina vratile scene i da je imala osjećaj kao da se srušio neki zid ispred nje. Napomenula je da joj te slike posle nisu davale mira.

"Mogu samo da svjedočim, a mislim da mogu i moje koleginice. Mi smo tad nešto vidjele što je nama bilo normalno ali to nije bilo normalno gledajući iz ove perspektive. Avionom su letjele bebe za Ameriku, pratile su ih neke žene koje su usta imale a jezik nisu, ništa tražile od nas nisu. Uvijek je išla po jedna žena bez supruga, nikad nisam vidjela da je pored nje išao kakav muškarac, a disprečer koji je zadužen za praćanje aviona nam je govorio: "Opet imamo one Rumunke". Nama je to bilo normalno da idu Rumunke neke za Ameriku i nose tamo neke bebe, valjda su im tamo muževi. Ja sam jednom imala četiri žene sa četiri bebe", ispričala je za TV Hepi bivša stjuardesa.

Stjuardesa o nestalim bebama u Srbiji Izvor: Youtube / Happy TV

Novinarka je prokomentarisala da je veoma čudno da novorođenče ide na tako dalek put. Sagovornica je napomenula da su stjuardese profesionalno radile svoj posao i da tad nisu obraćale pažnju na stvari koje su joj sad čudne. "Putnička kabina je tako koncipirana da do prozora imate po dva sedišta, a na sredini četiri. Na pregradnom zidu ispred sedišta postoji mogućnost kačenja korpe za bebu. To su bile male bebe koje nikada nisu plakale, dok su žene koje su ih nosile samo ćutale i nikada im ništa nije trebalo. Letovi su trajali 30 do 40 minuta do Zagreba, gdje je bilo međusletanje, a onda devet sati do Amerike i za tih devet sati bebe u korpama nikada nisu plakale. Bračni parovi sa naših prostora koji su letjeli su obično imali zahtijeve poput toga da im donesemo vrelu vodu ili novu flašicu, dok kod "Rumunki" toga nije bilo", istakla je bivša stjuardesa.

Druga gošća u studio dobacila je na to da su bebe bile drogirane i da su spavale. Luković je nastavila da objašnjava da te bebe nisu pravile nikakav nered i da su samo mirno spavale u korpama.