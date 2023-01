Julian Sinanaj - Albanac koga je ruska mafija obučavala da bude plaćeni ubica. I postao je.

Izvor: Youtube/Screenshot/Top Channel Albania

Godinama je važio za najopasnijeg čovjeka evropskog podzemlja. Oni koji su ga lično poznavali nikad ne bi pomislili da se iza fasade mirnog i staloženog čovjeka zapravo krije hladnokrvni ubica.

Ovo je priča o njemu.

Sinanaj je rođen 1983. godine. Njegova porodica, kao i mnoge druge albanske porodice, emigrirala je u Grčku. Njegovi roditelji, brat i on su se preselili u Atinu u potrazi za novim životom. Majka i otac su mu se razveli dok je bio tinejdžer. Okolina koja je upirala prst u njega vidjevši ga prije svega kao Albanca, problemi u porodici i život van domovine uticali su na to da Sinanaj pređe na drugu stranu zakona. Ruska mafija ga je uzela pod svoje. Preoblikovali su ga potpuno jer su u njemu vidjeli potencijal da vrlo lako može da postane inteligtni, nezavisni hladnokrvni ubica. I to je na kraju i postao.

Sinanaj je 15 godina ubijao po Atini, Solunu i Pireju. Sumnjiči se za više od 20 ubistava i terorističkih djela. U jednom trenutku je osjetio da mu je život ugrožen od strane njegovih klijenata i tada odlučuje da se vrati u Albaniju i da tamo nastavi sa “poslom”.

Bio je dobro obučen. Ubijao je brzo, mirno, ne ostavljajući tragove iza sebe. Veliko iskustvo imao je u radu sa eksplozivom a to kako je rukovao oružjem je zadivilo policijske eksperte. Bio je precizan u gađanju i sa desnom i sa lijevom rukom. Bio je dobro plaćen za svoje "usluge" pa je mogao da vodi luskuzan život. Ujedno je novcem nabavljao i oružje i eksploziv.

- Većinu tog novca sam slao porodici u Grčkoj a ostatak sam zadržavao za sebe. Novac sam trošio na kocku, žene i putovanja u inostranstvo, rekao je istražiteljima.

Za ubistvo jednog biznismena iz Valone dobio je 35.000 eura. Ubio ga je naočigled njegove djece, a kasnije je u iskazu istražiteljima rekao da mu je žao što je to učinio na takav način.

Iako je bio treniran da ostane hladne glave neke svari nije mogao da predvidi. Njegova tadašnja djevojka mu je došla glave. Ona ga je odala istražnim organima. Kada ga je policija konačno uhvatila našli su kod njega razno oružje, mine, eksploziv… Pronašli su i notes u kome je prezicno vodio evidenciju svojih žrtava. Zapisivao je ime žrtve, tačno vrijeme smrti, kako je ubijena i uz svaku je imao priloženu fotografiju.

- Ne pričaj ni sa kim ni oko čega jer će te oni ubiti - zapisao je sebi kao podsjetnik na svojoj bilježnici.

Optužen je da je izvršio čitavu seriju plaćenih egzekucija u Albaniji i Grčkoj. Grčke vlasti ga sumnjiče za više ubistava za koje je primio novac, ali on nije želio da sarađuje sa istražiteljima te zemlje. Dolazili su zbog njega četiri puta u Tiranu ali on je odlučio da o tome ćuti.

Osuđen je na 35 godina zatvora.