Isplivali novi detalji optužnice.

Izvor: Kurir/ Printscreen

U optužnici protiv rođaka Radoja Zvicera i ostalih optuženih za likvidaciju vođe škaljarskog klana navodi se da je istražiteljima stigla elektronska pošta sa svim detaljima zločina

Ubice Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana, 8. septembra prošle godine u Istanbulu otkrio je misteriozni e-mail koji je stigao istražiteljima nekoliko dana posle njegove likvidacije.

Kako turski mediji prenose, desetog dana istrage, 18. septembra, stiglo je putem elektronske pošte pismo u kom se decidno navodilo da je kavački klan organizovao likvidaciju u jednom od najprometnijih djelova Istanbula.

Izvor: Kurir/printscreen

Dvije žene

- Jovana Vukotića je ubio kavački klan. Živković, za kojim traga policija, krije se u Istanbulu. Jedan od onih koji ga krije je Murat Polat, zajedno sa Ajšom Sipahi i Asijom Juksel. Živkoviću obezbjeđuju stanovanje, vozila i telefone. Sve su organizovali sa Binalom Čamgozom i njegovom mafijaškom grupom u Izmiru - prenose turski mediji delove e-maila koji je pomogao u razotrkivanju zločina. Inače, Polat je vlasnik privatne firme, a dvije žene koje se pominju zaposlene su kod njega.

Istražitelji su prethodno, kako se navodi, utvrdili da je Vukotić bio praćen četiri mjeseca.

Vozač na optužnici

Sastajao se sa djevojkom iz pratnje

Posle ubistva Jovana Vukovića, policija je privela njegovog vozača Emra K., za kog se ispostavilo da je polomio dva mobilna telefona i pokušao da ih saskrije, a prethodno je obrisao svu prepisku sa Vac ap i Signal aplikacija.

- Policija je utvrdila da su Vukotićev vozač i Crnogorka, koja ja za "kavčane" pratila Vukotića, bili u kontaktu i da su se najmanje jednom i sastali - navode mediji i dodaju da je vozač priznao da je Vukotiću pomogao da dobije boravišnu dozvolu na ime Predrag Popović.

- Rekao je i da je Vukotić imao nekretnine širom Istanbula. Pominajo je i da se Vukotić sastajao sa različitim ženama u tom gradu, izvjesnom Anastasijom, zatim Ruskinjom Janinom, izvjesnom Libankom kojoj ne zna ime, kao i Bojanom koji je državljanin Švajcarske - prenose turski mediji.

- Prema optužnici, policija je uvidom u zapise kamera, utvrdila da je Vukotićevo vozilo pratio drugi auto, od trenutka kada je napustio svoju luksuznu vilu - prenose oni.

Poslednja slika Vukotića i njegove supruge

Izvor: Kurir/printscreen

U trenutku ubistva, u automobilu je bio sa tada trudnom suprugom Mašom M., koja se u međuvremenu porodila, njihovim maloljetnim djetetom i vozačem Emrom K., koji je kasnije uhapšen zbog sumnje da je sarađivao sa ubicama. Utvrđeno je da su u kola u kojima su bili, pucala dvojica muškaraca sa motora. Istog dana kada je pismo stiglo istražiteljima, priveden je biznismen Polat, ali i Radoje Živković zvani Žuti, rođak vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, zatim Milan Vujotić i njihov telohranitelj Zdravko Perunović, zvani Pitbul. "Kavčani" su, kako navode, zatečeni u jednom hotelu i tada su im zaplijenjeni i mobilni telefoni.

Nišanili ga i 2018. godine

Živković Vukotića pratio i u Antaliji

Jovan Vukotić, podsjetimo, 2018. je bio uhapšen u Antaliji i tada je deportovan u Srbiju. Turski istražitelji, kako prenose mediji, otkrili su da su pripadnici kavačkog klana i tada pratili Vukotića u toj zemlji i da ga je likvidacije spasilo upravo hapšenje.

- Radoje Živković, zvani Žuti, od 3. jula 2018. do septembra 2018. boravio je u luksuznim hotelima u Antaliji pod svojim imenom. Vukotić je u to vreme takođe bio u Antaliji i uhapšen je 10. septembra 2018. i izručen Srbiji, a Živković je do novembra potom bio u Istanbulu. Da nije uhapšen, Vukotić bi još tada sigurno bi bio ubijen - prenose turski mediji.

SLIKE MUČENJA U TELEFONU ŽIVKOVIĆA

Izvor: Kurir/ Police Turkey

Telefon pun dokaza

- Istražiteljima je najviše pomogao Živkovićev telefon, koji je bio pun dokaza o pripremama, kao i samoj likvidaciji Vukotića. Utvrđeno je da mu je osoba po nadimku Furkan slala fotografije Vukotićevog automboila iz trenutka u trenutak, tačne lokacije, kao i da su uvijek bili na minut iza njega, a pronađena su i dva uređaja za GPS praćenje, jedan u gepeku, a drugi ispod Vukotićevog auta - navode turski mediji i dodaju da su ubice Vukotića pratile četiri mjeseca, a da su u njegovoj neposrednoj blizini svakog trenutka bile 15 dana.

Prema pisanju tamošnjih medija, u Živkovićevom telefonu pronađeni su dokazi i drugih zločina - fotografije mučenja i ubistva Riste Mijanovića u Istanbulu.