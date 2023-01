Prema prvim rezultatima istrage, sestre Jelisaveta i Gordana Đ. koje su ubijene u zajedničkom stanu na Bežanijskoj kosi, su žrtve napadača koji je znao da su one imale novca.

Izvor: Kurir

Prvi rezultati istrage ukazuju na to da su Jelisaveta Đ. (76) i Gordana Đ. (78) žrtve onoga ko je znao da su imale novca. Sestre se danima nisu javljale prvoj komšinici, svojoj prijateljici, niti su se bilo gdje pojavljivale, pa se ona uplašila i zvala policiju. Oni su u petak oko 13 sati obili stan i zatekli tijela dvije sestre u užasnom stanju.

"Jedna žena je ležala na krevetu sa jastukom preko glave, a druga je bila pored u lokvi krvi. I po zidovima i podu bili su tragovi krvi i užasno je smrdjelo. Prema prvim analizama, sumnja se da je jedna žena ugušena, a da je druga preminula usled više uboda. Tijela su po završenom uviđaju odvezena na obdukciju, a naložena je i toksikologija.

Pošto pristignu rezultati, znaće se kako su Jelisaveta i Gordana tačno nastradale. Njih dvije su u novembru prodale vikendicu negde u Srbiji. Koliko su para uzele, ne znamo, ali vjerovatno nekoliko desetina hiljada evra. Sumnja se da je neko ko je bio blizak sa sestrama znao da one imaju keš od prodaje imanja, pa je skovao pakleni plan i odlučio da ih opljačka.

Zasad nije poznato da li je neko ko je to znao samo tipovao sestre ili je baš ta osoba i počinila zločin. Čula sam da su prodale imanje, ali nisu se hvalile i to isticale, pa samim tim ne znam ni gdje su imale vikendicu, kao ni koliko para su dobile od prodaje. Očigledno je za to znalo malo ljudi, a ubica ili tiper se vjerovatno krije među njima.

Ako su ubijene, one su nekoga pustile u stan, to je očigledno. Komšije su rekle da su one oko Božića pustile nekog mladića kod njih, e sad, da li on ima veze sa njihovom smrću ili nema, pokazaće istraga. On valjda ima oko 30 godina i smeđe je kose", kaže izvor upoznat sa istragom.

Vrata stana su zapečaćena, policija dežura ispred. Jedan od komšija je otkrio detalje.

"Vrata su blindirana i nisu otvarana danima, pa smrad nije mogao ni da se osjeti dok nisu otvorena. Policajci su morali da buše vrata, a kasnije i da obijaju kako bi ušli u stan, što ukazuje na to da je napadač posle zločina zaključao vrata spolja i poneo ključ. Koliko sam čuo, nije bilo ni premetačine u stanu. Vjerovatno je on njih mučio da bi mu priznale gdje je novac, a u tom mučenju je pretjerao i vjerovatno najpre ubio jednu, pa potom i drugu kako bi uklonio svjedoka. To su sve naše pretpostavke, ipak treba pustiti nadležne da utvrde činjenice", navodi komšija.

Video-nadzor koji stoji ispred ulaznih vrata zgrade u kojoj su tijela nađena nije u funkciji, pa tako istražiteljima neće biti od koristi, a kamera iz susednog ulaza je već uzeta i ona ima mogućnost vraćanja snimaka, pa će biti od koristi policiji.

Komšije kažu da su sestre bile u penziji i da su bile veoma fine. "Jelisavetu smo poznavali duže, to je njen stan. Ona je uvijek bila dotijerana, našminkana i nosila je perike. Nisu se ni sa kim pretjerano družile, ali svima su se ljubazno javljale i kulturno bi porazgovarale sa nama".