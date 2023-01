U Zenici u Bosni i Hercegovini u jednom parku živi majka sa svojim sinom invalidom. Hladne zimske noći provode po klupama, a kišovite dane u obližnjem tržnom centru.

Izvor: zenica blog

U gradu Zenici u Bosni i Hercegovini na klupama polja Kamberović živi jedna dvočlana porodica. Radi se o majci Z.M. i njenom sinu koji je osoba sa invaliditetom. Oni duge i hladne zimske noći provode po parkovima, a danju se sa kišovitih januarskih dana sklanjaju u obližnji tržni centar. Majka je jednog sina naglo izgubila, a drugi je osoba sa invaliditetom.

Pogledajte kako žive Z.M. i njen sin u Zenici

Sin koji je iznenada preminuo se starao o cijeloj porodici. On je radio i zarađivao dovoljno i zbog toga su mogli da plaćaju kiriju prethodnih 13 do 14 godina. Živjeli su u Sarajevu, a zbog smrti sina su bili primorani da se vrate u Zenicu. Majka se navodno obraćala za pomoć, ali je dobila svega 400KM pomoći za sina sa poteškoćama. Osim toga, prema riječima majke, nemaju pravo na ikakvu drugu finansijsku pomoć. Ta svota novca nije dovoljna da se obezbijede neophodni uslovi za život i njih dvoje zbog toga prethodna dva mjeseca žive na klupama u polju Kamberovića.

Jedna žena koja živi u Zenici se obratila lokalnim medijima za pomoć ovoj porodici. Navela je o kakvim ljudima se radi i kakva je njihova životna priča.

"Već nekoliko jutara zaredom viđam stariju ženu sa maramom i momka za kojeg sam pretpostavila da joj je sin. Mladić je osoba sa poteškoćama u razvoju, odnosno posebnim potrebama. Viđam ih ujutro na klupi kod Turske česme, na polju Kamberović. Htjela sam jedno jutro da im priđem i da saznam nešto više o njima jer mi je prethodnih dana djelovalo da su tu prenoćili, napolju, na ovoj hladnoći, ali kad sam išla na posao oni su spavali. Bili su zamotani u nekoliko ćebadi, sjedili su na klupi, jedno pored drugog. Razmišljala sam kako ja ne mogu da im pomognem osim da im kupim nešto da jedu, dam im nešto novca, ali sam pomislila da, ako ljudi saznaju za njih i njihovu situaciju, možda im se javi neko ko može više da im pomogne", navela je ova žena koja je ostala anonimna.

Drugi sugrađanin Zenice je naveo da je zbog prizora koji je vidio u polju Kamberović kontaktirao socijalno, policiju, kancelariju Gradonačelnika, ali su mu svi dali isti odgovor a on glasi da to nije njihova nadležnost. Naveo je da ih je i on viđao i danju i noću kako se kriju ispod jedne nadstrešnice.

"Nisu ljudi vanzemaljci, ima li ko da brine o njima? Možda ako se objavi sramota grada i institucija, ako se ovim zainteresuju drugi mediji i ovo postane priča o kojoj se govori u Bosni i Hercegovini, neko ponudi i neko sistemsko rješenje. Šta se sa svim onima kojima iznenada umre hranitelj i ostanu bez igdje ičega? Ova žena spava na minusu sa djetetom koje je invalid i ovo je strašno da niko nije nadležan", rekao je jedan muškarac, a prenosi "Zenica.info".