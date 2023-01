Josip Broz Tito kažnjavao je homoseksualce. Intimni odnos između dve žene nije regulisao zakonom.

Josip Broz Tito imao je dvostruke standarde što se tiče odnosa između dvoje ljudi istog pola. Doživotni predsednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije surovo je kažnjavao homoseksualce dok mu lezbijke nisu smetale.

Krivičnim zakonikom Federativne Narodne Republike Jugoslavije iz 1951. godine bilo je jasno određeno da dva muškarca ne smeju da budu u intimnim odnosima. Ukoliko se na to odluče moraju da budu spremni na to da će otići u zatvor i to na dve godine.

U istom zakoniku nije bilo ni reči o odnosu između dve žene. "Za protivprirodni blud između lica muškog pola učinilac će se kazniti zatvorom do dve godine", stoji u Članu 186 pomenutog zakona. Vrlo jasno je napisano da se protivprirodnim bludom smatra samo odnos između dva muškarca.

Na osnovu toga može da se zaključi da se intimni odnos između dve žene nije smatrao protivprirodnim bludom. Lezbijski odnos se nije kažnjavao zatvorom. Josip Broz Tito inače je bio poznat kao muškarac koji je voleo žene. Imao je nekoliko brakova. Prva žena mu je bila Pelagija Belousova sa kojom je bio u braku od 1920. do 1936. godine. Pelagija mu je rodila petoro dece, ali je preživeo samo sin Žarko. Drugi put se oženio sa Lucijom Bauer. Zapisi ovog braka su kasnije izbrisani. Posle je sklopio brak sa jednom Nemicom koja se zvala se Johana Ana Kenig.

Četvrta supruga Josipa Broza Tita bila je bogata Slovenka jevrejskog porekla Herta Has. Poslednja njegova supruga bila je Jovanka Broz. Pored velikog broja supruga, Tito je imao i puno ljubavnica.