Nuklearni program nekadašnje Jugoslavije trebao je da iznedri atomsku bombu domaće proizvodnje.

Od 17. januara 1950. do kraja svog postojanja socijalistička Jugoslavija je s promenljivim entuzijazmom, ali kontinuirano, radila na nuklearnom programu za koji su uvek postojale povremeni nagoveštaji da bi on na kraju trebalo da dovede do izgradnje nuklearnih postrojenja sposobnih za stvaranje nuklearnog oružja, što bi je definitivno svrstalo u red ne samo političkih, nego i najvažnijih vojnih faktora u svetu nuklearne moći.