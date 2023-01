Fotografiije nastale prije četiri mjeseca, a na njima su on i Ivana naizmjenično sa kapom Deda Mraza.

Izvor: Printscreen/Facebook

Ivana K. (26), studentkinja koja je pronađena mrtva u stanu na Zvezdari krajem prošle godine, juče bi proslavila svoj 27. rođendan, a za ubistvo je osumnjičen njen prijatelj, Jetmir Gocaj, Albanac iz Crne Gore. Njegovi DNK tragovi su pronađeni u domu na Zvezdari i za sada sve ukazuje na to da je on počinio ubistvo.

Ivana je studirala u Beogradu, a nakon što se nije javljala porodici, rođaci su je pronašli mrtvu u stanu. Djevojka je zatečena kako leži na krevetu sa podignutom majicom i spuštenim pantalonama, a obdukcioni nalaz je pokazao da je ugušena jastukom ili platnom.

Kako su pisali naši mediji, a i kako se može vidjeti na društvenim mrežama, ona je bila bliska sa Jetmirom Gocajem koji je na Instagramu objavio njihove zajedničke fotografije kod novogodišnje jelke, za koje je Republici ranije tvrdio da su nastale prije 4 mjeseca (u avgustu), u stanu, kako se pretpostavlja u onom u kom je djevojka nađena mrtva.

Ono što baca sumnju da on nešto krije je činjenica da je rekao da su fotografiije nastale prije četiri mjeseca iako su na njima on i Ivana naizmjenično sa kapom Deda Mraza, sa vještačkom jelkom, grilandom i drugim novogodišnjim ukrasima. Po njegovim riječima, to bi značilo da su se slikali usred ljeta, odnosno u avgustu, što je nevjerovatno budući da su u toploj zimskoj odjeći, u džemperima.

Izvor: privatna arhiva

Jetmira je zabrinulo interesovanja za njegovo poznanstvo sa Ivanom na pitanje gdje su se fotigrafisali i kada, a prirodu njihovog odnosa je nazvao prijateljskom kazavši da je za nju bio spreman život da da i da su svakodnevno komunicirali. Taj momak je ocijenio da ga sumnjiče za Ivaninu smrt i pravdao se:

"Mi smo drugari sa planinarenja, a vi me optužujete samo zato što sam Albanac. Je l radite za policiju? Ivana i ja smo se čuli svaki božji dan, čak i zore dočekivali. Imala je problem sa spavanjem", rekao je Jetmir krajem decembra na pitanje Republike.

Podsjetimo, kako su mediji prenijeli, on je vjerovatno otpratio djevojku do stana, a zatim je počeo da je davi tako što joj je zapušio nos jednom rukom, a zatim i usta. Nakon toga je otišao kući i praznike proveo sa svojom porodicom. Od Ivane se oprostio riječima:

"Anđele moj, počivaj na miru, neka ti je laka crna zemlja. Svi smo mi Alahovi i njemu se vraćamo", napisao je.