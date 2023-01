Istražitelji su utvrdili da je Brajan Volš, muž nestale Ane Volš lagao policiju u dva navrata, a sada je otkriveno i šta je kupio u prodavnici za 450 dolara!

Izvor: instagram/anawalshe/Youtube/CBS Boston/screenshot

Brajan Volš (46), suprug Ane Volš (39) koja je misteriozno nestala 1. januara 2023. godine, danas je izveden na sud i tužilac je iznosio optužbe na njegov račun. On je trenutno optužen za krivično delo “ometanje policijske istrage”, a ne za potencijalno ubistvo iako je u podrumu njihove kuće pronađen nož kao i krv. Anin muž Brajan Volš je uhapšen u nedelju uveče zbog ometanja policijske istrage. Prilikom privođenja, Brajan se smejao što je mnoge iznerviralo i povećalo sumnju da ju je on možda ubio.

Nadzorne kamere u prodavnici u Roklandu su pokazale šta je Brajan Volš kupio, piše "Boston 25 News". On je za 450 dolara kupio ceradu, krpe, trake i još neke materijale za čišćenje. Pomoćnik okružnog tužioca Lin Beland je navela sudiji da je nož koji je pronađen u podrumu kuće prekrivljen tragovima krvi. Na još nekim mestima u podrumu je takođe pronađena krv.

"Na snimcima kamera od drugog januara se vidi da je on tamo iako je tvrdio da uopšte nije izlazio iz kuće. Forenzika je pronašla tragove krvi u podrumu i na oštećenom nožu koji je bio takođe u podrumu", navela je pomoćnica okružnog tužioca Lin Beland na današnjem saslušanju Brajana Volša.

Pogledajte kako je izgledalo saslušanje Brajana Volša, supruga nestale Ane Volš

Saslušanje

Prema sudijskim spisima, Brajan je rekao na današnjem saslušanju da je na dan Nove godine išao do svoje majke u posetu, ali da se izgubio i da mu je trebalo da stigne kod nje više vremena nego inače. Njegova majka živi u mestu Svampskot (Swampscott). Dalje, on je prve nedelje januara navodno trebalo da odveze decu u školu između 8.30 i 10 časova prepodne i da ih pokupi iz škole između 15.15 i 18.45 časova, piše “Boston News”. Međutim, on je u nedelju 1. januara bio van kuće u periodu od 15 do 21 čas. Navodno je išao po svoju majku koja je tada imala operaciju katarakte.

On je naveo da je njegova majka bila u mogućnosti da sama ode kuće nakon završene operacije, pa je iskoristio to vreme da završi kupovinu hrane u gradu. Istražitelji su utvrdili da nema dokaza o ovim tvrdnjama Brajana Volša i ustanovljeno je da je slagao istražne organe.

Narednog dana, 2. januara, Brajan je izjavio da je vodio svog najstarijeg sina na sladoled nakon što ga je pokupio iz škole. S obzirom da je drugog januara i dalje zimski raspust, ovo je bila druga laž koju je Brajan izrekao policiji. Utvrđeno je da je išao po sredstvo za čišćenje koje je platio 450 dolara, a za to postoje i dokazi u vidu snimaka sa sigurnosnih kamera. Brajan bi trebalo na sudu ponovo da se pojavi početkom februara.

Anina majka, Milanka Ljubičić se oglasila nakon današnjeg saslušanja Brajana i rekla da i dalje veruje da su njena ćerka i njen zet imali dobar odnos. Anin telefon je lociran poslednji put kod njene kuće 2. januara. Kaucija je određena na 500.000 dolara. Policija je navela da je izgubila vreme u potrazi zbog praćenja smernica koje im je dao uhapšeni Brajan Volš, suprug nestale Ane. On je rekao istražnim organima koje prodavnice i gradove je ona navodno posećivala, ali je istragom utvrđeno da za njegove tvrdnje nema dokaza.

