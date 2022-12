Skandal trese Hrvatsku, vozač autobusa nasrnuo na nesrećnu djevojčicu.

Vozač školskog autobusa u Hrvatskoj na liniji Bukovčak-Dubranec-Gudci, koji vozi do OŠ Eugena Kvaternik u Velikogorici, prošlog četvrtka je verbalno napao 14-godišnju učenicu, gurnuo je, pa čak i pljunuo pred zgranutom djecom... Na sreću djeca su snimila incident.

"Ometaš me u vožnji. Izvoli nazad. Sa mnom se nećeš svađati. Ne mogu da vozim od tebe, govno jedno", urlao je vozač i gurao djevojku prema kraju autobusa, a ona nekoliko puta govori "Ne diraj me, ne smiješ da me diraš... Ne diraj moje stvari". U jednom trenutku ju je čak i pljunuo, što mu je ona rekla da ne radi.

"Pljujem te kad me nerviraš. Kad si seran, moram da te pljujem", rekao je sredoviječni vozač potpuno van kontrole.

Kasnije se, kako su ispričali očevici za Jutarnji.hr, malo smirio i odvezao đake u školu. Sve je to potvrdila majka devojčice, narodni poslanik, čija porodica živi u Dubravcu. Njena ćerka je po ulasku u autobus pokušala da sjedne pored vozača, a on je počeo da viče da se pomjeri jer ga ometa.

"Moja ćerka sigurno nije anđeo, znate kakv ne zna kako će se opuštena vratiti u školu", kaže Mirjana.a su djeca u tom uzrastu, ali ovakvo ponašanje vozača je bez ikakvog opravdanja. Ona je i dalje potresena i uopšte

Šokirana devojčica se požalila na vozača čim je tog dana stigla u školu i o svemu napisala izvještaj. Majku nisu odmah pozvali iz škole, ali je uveče kontaktirala odeljenskog starješinu koja je bila na zabavi i pozvala je dva dana kasnije. Rekla joj je da taj vozač više neće voziti decu.

"Ne želim da ćutim jer će drugi put da napadne neko drugo dijete. Moja ćerka je bila u potpunom šoku i strahu, još ne može da shvati da joj se to desilo. Nedavno je jednu učenicu isti vozač ostavio na stanici pred školom jer je imala blatnjave cipele i nije hteo da je vozi kući“, rekla je majka i dodala da je otac drugog dana ispratio devojčicu do autobusa, ali u petak nije bio isti vozač. Oni su događaj prijavili i policiji.