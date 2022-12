Predsednik Srbije i patrijarh Porfirije se obraćaju javnosti povodom krize na Kosovu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Porfirije obraćaju se javnosti o najnovijim dešavanjima na Kosovu i Metohiji posle sastanka u Patrijaršiji. Vučić i patrijarh sastali su se nakon što su vlasti u Prištini zabranile ulazak na KiM patrijarhu srpskom Porfiriju.

Patrijarh: Moramo učiniti sve da se po svaku cenu sačuva mir

"Hvala vam što ste došli danas. Situacija na KiM je veoma veoma ozbiljna i tenzije su dosegle tačku iz koje mogu da se otvore putevi koje niko od nas ne želi i koji nas ne bi odveli u nešto što bi nam donelo mir i kakvu takvu ravnotežu", rekao je patrijarh.

Patrijarh ističe da je je jučerašnji dan bio tužan za njega ali i braću i sestre na Kosmetu, monahije, monahe i sveštenstvo koji su očekivali da poglavar njihove crkve dođe u Pećku patrijaršiju da u ovim teškim trenucima se s njima pomoli Bogu.

"Da se pomolimo za sve naše ljude, mir u svetu, a pre svega za međusobno razumevanje, suživot i za mir između Albanaca i Srba, jer sigurna je činjenica da samo mi između sebe svojim naporima možemo se bolje razumeti. Vekovima na KiM žive zajedno Srbi i Albanci. Srbi su na KiM gotovo 15 vekova, a pet vekova žive zajedno s Albancima. Uči nas to da ako postoji dobra volja može se naći put u zajednički život i u okviru kojeg za svakoga ima mesta", rekao je on.

Pećka patrijaršija je imovina SPC

Patrijarh uverava sve ljude na Kosovu da će ne čekajući mnogo uskoro biti s njima tamo i zajedno se s njima pomoliti.

"Pećka patrijaršija je za nas ono što je Vatikan za rimokatoličku crkvu. Zamislite da neko bez ikakvog razloga s komičnim obrazloženjima samo zato što mu se hoće zabrani papi da uđe u Vatikan. Siguran sam da bi čitav svet ustao na noge", kaže patrijarh.

Upitao je da li postoji ijedan poglavar neke verske zajednice koji ne može da poseti svoje vernike.

"Manastir Pećka patrijaršija je imovina SPC i kuća poglavarala SPC. Pokušao sam i juče u nekim direktnim kontaktima s ljudima koje mislim da mogu da pomognu da jedna takva besmislena zabrana bude uklonjena. Apelujem na one za koje mislim da sigurno mogu da utiču na one koji u Prištini da donose odluke pa i tu da se zabrani patrijarhu da ode svojoj kući, da utiču da s etakva odluka promeni. Mi nismo neko ko može da zna sve šta se dešava. U razgovoru s predsednikom imali smo mnoga pitanja a mnogo nam je i on rekao. Ja sam podvukao da moramo učiniti sve da se po svaku cenu sačuva mir i molio sam predsednika da se sačuva mir i da ne dođe do oružanih sukoba koji nikome dobro doneti neće. To molim i one koji imaju vlast u Prištini ali jednako molim i velike sile, institucije političke koje donose odluke u centrima moći da daju sve od sebe da pomognu da se sačuva mir i da ljudski životi budu interes budu veći od svekog interesa. Siguran sam da to mogu i molim se Bogu da on dotakne i umove i srca svih ljudi, naročito onih koji žive na KiM", naglasio je patrijarh.

Kako kaže, moli se za mir i da Božić bude dan mira i ljubavi za sve. Patrijarh je naveo nakon zabrane da je krenuo u prvo i najvažnije sedište svoje crkve kako bi uoči Božića bio sa svojim narodom, ali da su vrata njegovog doma za njega bila zaključana.