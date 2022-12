Izvor sa mjesta drame u Novom Sadu otkrio je detalje incidenta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas oko 15.30 časova odigrala se drama u Prešernovoj Ulici broj 12 u novosadskom naselju Telep. Djevojka koja živi u jednom od stanova nije se odazivala, iako se znalo da je u stanu.

"Stric djevojke pozvao je policiju kako bi prijavio da mu bratanica (37) ne želi da otključa stan i da prijeti da će izvršiti samoubistvo. Na lice mjesta izašla su dva vatrogasna vozila, od toga jedno sa jastukom za spašavanje, kao i Hitna pomoć i dvije patrole policije", kaže izvor Kurira.

Kako dalje nastavlja izvor, čovjek je uplašen za život djevojke rješio da pozove pomoć.

"On je bio ispred zgrade. Čovjek je neko vrijeme pričao sa njom, gdje mu je ista govorila da želi da izvrši suicid, ali on nije mogao da uđe u stan, iako posjeduje kliuč, jer je on vlasnik stana, ali je djevojka držala ključ iznutra. Čovjek je odmah dao odobrenje da se nasilno uđe u stan", rekao je izvor.

Ekipa vatrogasne brigade otvorila je ulazna vrata stana, gde je u stanu zatečena djevojka kako leži na krevetu u svijesnom stanju, ali se nije pomjerala do dolaska hitne pomoći. Nije bilo tragova pokušaja suicida. Nakon pregleda od strane ljekara Hitne pomoći, ona je prevezena na odeljenje psihijatrije bez pratnje patrole", zaključio je izvor.