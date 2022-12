Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je koji su dalji koraci oko situacije na Kosovu i Metohiji.

Izvor: RTS/Screenshot

Završena je sjednica Vlade Srbije, na kojoj je usvojen zahtjev Beograda da se po slovu Rezolucije SB UN 1244 od Kfora zatraži povratak vojske i policije na Kosovo i Metohiju. Glavna tema obraćanja predsjednika je aktuelna situacija na Kosovu i Metohiji i zahtjev da se na sjever KiM vrate srpska vojska i policija.

"Donijeta je odluka da sada u eletronskoj formi, a sjutra ujutru i lično komandantu Kfora uručimo zahtjev da se izvjestan broj, u stotinama, do hiljadu, vrate snage na KiM". "Ovo je prvi put da je neka Vlada Srbije ovakav zahtjev usvojila, na moju inicijativu. Pričalo se da je to uradio gospodin Đinđić 2003, ali nije. On je uputio pismo, ali nije bilo formalno-pravno". On je ponovio da očekuje da Kfor to ne prihvati.

"Predaćemo zahtjev kmandantu KFOR-a na osnovu Rezolucije 1244, pošto oni tumače da su oni odgovorni za bezbjednost i smatraju da se njima uručuje. U sledećem koraku ćemo moći da idemo na sjednicu Savjeta bezbjednosti. On je obavezan da donese pozitivnu odluku, a naravno da će donijeti negativnu. On ne može da formalno odgovori negativno, može da odloži, da kaže da se nisu stekli uslovi, ali ne može da ne odobri, jer stoje veoma jasne riječi".

"Želim ljudima u Srbiji da kažem, svim sagovornicima sam donio... Ovo je papir broj 1 - Povelja UN. Ovo je papir broj 2 - Rezolucija 1244. Papir broj 3 - Vojno tehnički sporazum. Papir broj 4 - Briselski sporazum. Papir broj 5 - Sporazum iz Vašingtona. Papir broj 6 - Solunska deklaracija. Pripremamo i papir broj 7. Kada sam pitao predstavnike međunarodne zajednice, kažite mi jedan sporazum koji ćete da poštujete. Dobio sam konkretan odgovor - nijedan. 'Mi poštujemo samo ono što nam odgovara", rekao je predsjednik Srbije.