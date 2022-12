Muškarac B.S. (72) uhapšen je u Dobanovcima zbog strašnog nasilja u porodici, a sada se oglasila i žrtva jezivog porodičnog nasilja.

Muškarac (72) uhapšen je u nedelju zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Dobanovcima kod Beograda fizički nasrnuo na svoje ukućane i brutalno ih pretukao. Pretučena žena J. B. ispričala je u potresnoj ispovesti da je godinama trpela nasilje, ali da je sada prvi put skupila hrabrosti da prijavi supruga policiji!

Kako kaže J.S., ovoga puta životi su bili ugroženi i njenom starom ocu, ali i bolesnom sinu, zbog čega je rešila da više ne ćuti i ne trpi batine. "Postavila sam sto da svi zajedno ručamo. Sve što sam stavila na sto, on je pobacao po podu. Bio je pijan. Ja sam onda otišla da kupim hleb, a kada sam se vratila, nasrnuo je na mene i rekao mi da nećemo ni jesti", počinje svoju bolnu priču za Kurir nesrećna žena i nastavlja:

"Držao me je za kosu, čupao, grebao i šamarao, nisam mogla da se odbranim. Sin je pokušao da mi pomogne, iako ima smetnje u razvoju, ali je onda krenuo i njega da udara i vređa ga, svašta mu je rekao, užasne psovke." Kako objašnjava, tada je morao da se umeša i njen otac, koji ima 96 godina i jako se slabo kreće zbog starosti i bolesti.

"Tata mu je govorio da se smiri, da će nas ubiti koliko nas tuče, a on je tada pustio nas i zgrabio mog oca za vrat. Krenuo je da ga davi i toliko mu stezao uši da mu je krv krenula, a palčeve mu je nabijao u oči. Sve vreme ga je šamarao i govorio mu da je on došao u njegovu kuću i da nema pravo da mu priča kako će on da se ponaša", i dalje vidno potresena priča ona.

Žrtva stravičnog porodičnog nasilja objašnjava da je zbog užasa koji se dešavao istrčala iz kuće da potraži pomoć od komšija i tada je pozvala policiju. "Kad sam se vratila, videla sam tatu kako leži na hodniku, a on je gazio po njemu, nisam mogla to da izdržim. Uvek sam se plašila da ga prijavim, ali ovo je bilo previše. Kad je policija došla počeo je da viče i na njih, a onda ga je policajac savladao i odveo", kaže nesrećna žena.

"Plašim se, ubiće nas"

Inače, ova žena godinama trpi nasilje i uvrede od svog supruga, ali nasilje nad njenim ocem, koji im je došao samo u posetu, nije mogla da izdrži. Ona se sada samo nada da će nasilnik ostati iza rešetaka, jer se plaši šta bi mogao da uradi kad izađe. "Nadam se da će dobiti kaznu kakvu zaslužuje. Plašim se da će on, kad izađe iz zatvora, da dovrši ono što je naumio, da će nas ubiti, on je takav", u suzama priča ova žena i dodaje:

"Ceo život me je vređao, omalovažavao, nabeđivao me da ga varam. Čak mi je govorio i da deca nisu njegova. Mene je bilo sramota od porodice i komšiluka, a njemu je bilo najvažnije da ima pića da se napije. Sve je smelo da fali u kući, samo piće ne. Nije bilo bitno da li deca imaju šta da jedu, njemu su čaša i flaša bili prioritet."